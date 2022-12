Più occhi su Rezzato per un Natale sicuro aspettando l’arrivo di nuove telecamere

Si chiama «Natale sicuro» il progetto varato a Rezzato dall’assessore Sergio Voglini, insieme al comandante della Polizia locale Giancarlo Bonizzardi, che mira a contrastare furti, atti di vandalismo e tutto ciò che possa ledere la tranquillità del territorio.

L’operazione fa leva su una convenzione che il Comune ha stipulato (per ora per tre mesi) con l’istituto di sorveglianza Vcb Securitas, che già controlla gli edifici pubblici. Nel dettaglio la società si impegna a eseguire un ulteriore controllo del territorio con mezzi propri anonimi, soprattutto nelle ore serali e notturne, con il compito di disincentivare eventi criminosi, segnalando eventuali movimenti sospetti alle forze dell’ordine.

Altri vigili

Questo servizio naturalmente affianca quello della Polizia locale, assicurato dai 10 agenti che a breve torneranno a essere 12. Dal 2019 i vigili, ricordiamo, hanno incrementato le uscite notturne e i servizi domenicali e festivi. E possono contare sull’aiuto, in termini di sorveglianza e segnalazioni, dei volontari della Ars (Associazione Rezzato sicura). L’operazione «sicurezza», però, è molto più complessa. E può contare su un finanziamento di 80mila euro erogato dalla Regione tramite un bando: i fondi serviranno per installare in futuro 16 telecamere nei parchi cittadini.

Più occhi, quindi, ma anche nuova luce: entro l’estate, grazie al progetto Lumen, verrà riqualificato l’impianto di pubblica illuminazione, anche in questo caso grazie a un bando della Lombardia del 2018, che vede la Comunità montana di Vallesabbia ente capofila di 19 comuni, fra i quali Rezzato. Svolta led. Con questa operazione, che prevede la sostituzione di centinaia di lampioni tradizionali con luci a led, saranno installate anche 50 telecamere di sicurezza e 24 (inizialmente erano 11, ma sono state incrementate dall’Amministrazione locale) speciali telecamere che, sulle vie di accesso e uscita dalla cittadina, permetteranno di leggere le targhe di tutti i veicoli in transito.

Grazie a questa strumentazione per la Polizia locale sarà più facile intervenire: potendo inserire nel software i dati dei veicoli già conosciuti perché utilizzati per attività illecite, una volta rintracciato un mezzo sospetto, il sistema emetterà un allarme in modo tale che gli agenti possano scendere in campo.

