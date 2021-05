Pandemia: «Messi a fuoco» in diretta da piazzale Arnaldo

Riaperture, curva del contagio, campagna vaccinale e le ultime novità sugli arresti per l'attentato all’hub di via Morelli. Puntuale come tutti i venerdì torna questa sera alle 20.30 sugli schermi di Teletutto «Messi a fuoco», la trasmissione condotta da Andrea Cittadini, che dagli studi di via Solferino si collegherà in diretta con piazzale Arnaldo.

Le telecamere di Teletutto saranno infatti nel cuore della movida bresciana per documentare questo primo vero week end di riaperture (lo scorso, infatti, è stato in gran parte funestato dalla pioggia) e sentire l'umore dei ragazzi e dei proprietari di ristoranti e bar che, sappiamo, alle 22 dovranno abbassare le serrande.

In studio, nella prima fase della trasmissione, ci saranno Raffaello Bellosta, primario di Chirurgia vascolare della Poliambulanza, Simona Tironi, vicepresidente della Commissione Sanità della Regione Lombardia e Francesco Donato, epidemiologo dell'Università degli Studi. Si collegheranno quindi Antonio Licordari, responsabile centro vaccinale via Morelli e il giornalista Rai, Pierluigi Ferrari.

