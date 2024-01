Oggi iniziano i saldi invernali, a Brescia attesa una spesa di 101 milioni

Iniziano oggi sotto una pioggia battente i saldi invernali, che per massimo 60 giorni, così come stabilito da Regione Lombardia, permetteranno ai bresciani di fare acquisti a prezzi ribassati. Ma proprio a causa del maltempo il via alla «stagione» rischia di essere sottotono.

L'Ufficio studi di Confcommercio Brescia ha stimato però per i negozi della provincia un valore complessivo pari a 101,5 milioni di euro, valore in leggero crescita rispetto all'anno passato, con i saldi che interesseranno oltre 9mila punti di vendita.

Ma a complicare le cose, stando a quanto dichiarato da Francesca Guzzardi, referente Fismo per Confesercenti della Lombardia Orientale, «ci sono l’aumento dei prezzi che ha coinvolto tutti i settori, la pressione psicologica generata dagli eventi avvenuti in Europa e nel mondo e il cambiamento climatico che sta bloccando il nostro lavoro». Ecco perchè nelle scorse settimane proprio l'associazione aveva inviato una lettera al presidente della Conferenza Stato-Regioni Massimiliano Fedriga per chiedere il rinvio dell'inizio della stagione della scontistica al 3 febbraio.

Leggi qui il GdB in edicola oggi

il GdB in edicola oggi Iscriviti alle newsletter del GdB. Per ogni tuo interesse, puoi avere una newsletter gratuita da leggere comodamente nella mail.

riproduzione riservata © www.giornaledibrescia.it