Oggi in edicola: ubriachi alla guida, via 5 patenti al giorno

Una media di cinque patenti ritirate al giorno per guida in stato di ebbrezza. Sono gli allarmanti numeri nel Bresciano, dove l'alcol è sempre più diffuso anche tra i minorenni. Tutti i dettagli sul Giornale di Brescia oggi in edicola (scaricabile anche da qui).

Spazio poi ai primi della classe con le migliori pagelle degli istituti Gambara, Euroscuola, Stanford, Bianchi e Newton.

Nella sezione dedicata all'economia ci occupiamo, tra le altre cose, dello shopping di Sabaf, che acquista le cerniere per elettrodomestici della bolognese Cmi.

Torna a far parlare di sè Morgan, recentemente colpito dallo sfratto. Atteso a Palazzolo come ospite d'onore il cantante non si è presentato.

