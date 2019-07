Oggi in edicola: strage sulle strade, altri due morti

Un luglio tragico. Ieri a Sarezzo l’ultima tragedia con un altro pedone travolto e ucciso da un’auto lungo la Sp345. Si è spenta anche la donna ricoverata al Civile a undici giorni di distanza dallo schianto in galleria a Capo di Ponte. Tutti i dettagli sul Giornale di Brescia oggi in edicola, scaricabile anche in formato digitale.

Nelle pagine di cronaca vi raccontiamo invece della prossima avventura dell’associazione 7Milamiglialontano: è partito ieri il team dei motociclisti che andrà a documentare l’inquinamento delle acque in Islanda.

Spazio poi alle voci dei bresciani emigrati. Chi è partito, scopriamo, è super qualificato e lo ha fatto per scelta, spesso per trovare opportunità migliori sul lavoro. Le loro storie dalla Svizzera, dalla Cina, dall’Inghilterra e dalla Colombia.

Nel settimanale dedicato all’agricoltura, focus sull’emergenza apicoltori in Lombardia. La Regione si è attivata perché venga discussa una deroga che garantisca il ristoro dei danni subiti e anche Bruxelles ha annunciato che aumenterà i fondi nei prossimi tre anni.

Infine nelle pagine di Cultura il misterioso copione scoperto da una professoressa di Avignone a Padernello che sembra legare il drammaturgo Pierre de Mariveaux con la regista bresciana Mina Mezzadri.

