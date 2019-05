Oggi in edicola: Mille Miglia 2020 privilegiando la sicurezza

Tra le mille notizie che si possono leggere sul nostro quotidiano oggi in edicola ecco come cambierà la 1000 Miglia guardando alla sicurezza. Per il 2020 Aldo Bonomi annuncia la riduzione del numero delle auto storiche.

In ambito sociale, in cronaca raccontiamo il successo al pranzo d’esordio nella nuova grande sala del refettorio della scuola Nikolajewka, la festa precede la veste definitiva dei 4.500 metri edificati anche con il contributo dei nostri lettori.

Il 24 maggio è la Giornata Europea dei Parchi, e il territorio bresciano risponde organizzando una serie di eventi dedicati, tutti in Valcamonica: fra Darfo e Vezza d’Oglio appuntamenti dedicati alla tutela e all’ecologia.

Nelle pagine di cultura e spettacoli nostra intervista Paolo Moretti, il bresciano alla guida della selezione della Quinzaine des Réalisateurs a Cannes.

