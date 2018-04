Oggi in edicola: la 95enne che fa la volontaria in casa di riposo

Il venerdì mattina legge e commenta insieme agli ospiti gli articoli del nostro giornale. Oggi in edicola sul Giornale di Brescia la sorprendente storia della «maestra» Luciana Togni, che alla veneranda età di 95 anni fa la volontaria nella Rsa Almici di Rezzato.

Nelle pagine di cronaca la nuova strategia di Slow Food, che cambia e introduce «Brescia con gusto», con l'obiettivo di unire le cinque condotte, consolidare i progetti e promuovere le novità.

Da Maderno al via la spettacolare «Made of Lake», gara di urban downhill per mountain bike. Una giornata di salti, velocità e adrenalina organizzata dall’associazione GardaProBike.

Infine per la cultura diamo ampio spazio al 55° festival pianistico. Tra orchestre, miti e spettacoli, prende avvio il cartellone che parla russo, nel segno del compositore Cajkovskij.

