Oggi in edicola: il pesce siluro diventa cibo prelibato

Il pesce siluro da ospite indesiderato a cibo prelibato sulle tavole dell’Est. Oggi in edicola sul Giornale di Brescia il cambio di rotta della Regione: invece di azzerarne la presenza adesso punta a sfruttarne le carni.

Tra orientamento e sfide formative, per i maturandi è arrivato il tempo di decidere il futuro. Nelle pagine di cronaca le storie di centinaia di studenti che hanno partecipato alla giornata di incontri all’istituto Tartaglia Olivieri.

Per l’economia arriva lo spazzolino «digitale» Iko conquista la Nasa: pronti per lo spazio. La startup bresciana Melo l’ha lanciato l’anno scorso con nuove linee per tante esigenze diverse.

Infine nella pagina settimanale sull’agricoltura Brescia è pronta a investire in biocarburanti, dopo il decreto. Già adesso in provincia viene prodotto il 4,8% di tutto il biogas nazionale.

Leggi qui il GdB in edicola oggi

il GdB in edicola oggi Iscriviti a "News in 5 minuti" per ricevere ogni giorno una selezione delle principali notizie

riproduzione riservata © www.giornaledibrescia.it