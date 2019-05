Oggi in edicola: baby gang, il fenomeno contagia anche Brescia

Inizia a preoccupare il fenomeno delle baby gang anche in città. Quasi ad ogni fermata del metrò se ne segnala una anche se non ha assunto ancora dimensioni incontrollabili. A preoccupare sono invece l’uso di droghe già negli adolescenti e sesso precoce, spesso accompagnato dall’invio di immagini senza veli tramite smartphone. E’ il quadro che è emerso dalla trasmissione Messi a fuoco andata in onda venerdì su Teletutto. Tutti i dettagli sull'edizione del Giornale di Brescia in edicola oggi, 5 maggio, scaricabile anche in formato digitale.

Medicus Mundi, l’ong bresciana compie 50 anni e in mezzo secolo ha guarito 500mila persone, in gran parte bambini nel sud del mondo. Lo si evince da un libro appena pubblicato. Nel solo 2018 l’ong bresciana ha realizzato 12 progetti di cooperazione in Africa e America Latina

Sul Sebino rinasce il Bus del Quai, il grande antro roccioso nei pressi di Iseo che è tornato un riferimento per coloro che coltivano la passione dell’arrampicata. Vive insomma una terza giovinezza.

Mercoledì prossimo in Loggia verrà presentato il libro di Anna Della Moretta L’onda lunga del vivere, il racconto della vita di Mariarosa Inzoli, feconda esistenza di mondi intrecciati, donna che ha sempre saputo mettersi in gioco.

