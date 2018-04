Oggi in edicola: a Ponte di Legno-Tonale è l'anno d'oro dello sci

Ottime notizie da Ponte di Legno-Tonale. Il 2017/2018 è stato sorprendente con +8% di incassi e con numeri da record lo scorso fine settimana. Oggi in edicola sul Giornale di Brescia i dettagli della stagione invernale.

Nelle pagine di provincia ci occupiamo di sicurezza in acqua. Dopo i Carabinieri, già operativi sul Sebino dall'autunno, infatti, ora potrebbe arrivare anche la Finanza.

E ancora lo sport: le Rondinelle e la Leonessa in trasferta. Per la squadra di Boscaglia trasferta suggestiva sull'isoletta di Sant'Elena contro il Venezia alla ricerca della salvezza. Uscita ostica per i giocatori di coach Diana in Sardegna contro Sassari per consolidare il terzo posto.

Nelle pagine di economia del GdB di oggi Brescia sarà la prima città italiana in cui in stazione sarà aperto uno store Decathlon di 130 metri con format ritagliato per viaggiatori e cittadini.

