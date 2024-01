Lotteria Italia, migliaia di bresciani sognano il bacio della dea Bendata

Chi bacerà quest’anno la dea Fortuna? Quella che si occupa del caso e del destino e che potrebbe regalare 5 milioni di euro - più un’altra serie di premi importanti - a chi ha deciso di comprare i biglietti della Lotteria Italia. Per scoprirlo si dovrà aspettare la puntata di questa sera di «Affari tuoi» in onda su Rai1 in diretta alle 20.35, nella quale Amadeus annuncerà il vincitore della 68esima edizione del gioco che da sempre appassiona milioni e milioni di italiani.

Tra questi ci saranno anche molti bresciani, perché quest’anno il numero dei biglietti venduti nella nostra provincia è tornato a salire, seguendo il trend nazionale e raggiungendo numeri che non si vedevano dai tempi pre pandemia.

I numeri

Secondo la rilevazione elaborata dalla Direzione giochi dell’Agenzia delle dogane e monopoli, circa 120mila tagliandi sono stati staccati nel Bresciano dal 25 settembre ad oggi: il dato più alto in Lombardia dopo Milano (443mila) e il nono assoluto in Italia, dove a farla da padrone è stata Roma con oltre 950mila biglietti venduti su un totale nazionale di 6 milioni e 700 mila tagliandi. Brescia rappresenta dunque l’1,79% a livello nazionale, mentre arriva quasi al 12% se si considera il dato della regione, dove il totale dei biglietti venduti raggiunge un numero poco più alto del milione. In Lombardia, dopo la nostra provincia, si piazzano Bergamo (90.160), Varese (71.480) e Como (52.580): tutte le altre città sono sotto i 50mila tagliandi.

Il fascino

La lotteria è tornata dunque ad esercitare un certo fascino sui bresciani. Da un po’ di tempo, infatti, non si vedevano sul nostro territorio cifre così alte, precisamente da gennaio 2020, quando furono 123.600 i biglietti venduti (e alla fine arrivarono «solo» due premi da 20mila euro). Poi il brusco calo con soli 79.740 ticket nell’edizione del 2021, nel quale è stato raggiunto però anche il minimo storico nazionale di sempre, e successivamente i 111mila e i 110mila tagliandi venduti rispettivamente per le lotterie del 2022 e del 2023. La speranza è che quest’anno la befana possa portare una vincita consistente anche nella provincia bresciana, non particolarmente fortunata nelle ultime edizioni.

Lo storico

Oltre ai già citati premi del 2020 a Rezzato e Desenzano, nel 2021 solo un abitante di Cologne si è aggiudicato un premio da 25mila euro, mentre nel 2022 furono staccati tre tagliandi vincenti dal valore di 25mila euro tutti sul lago di Garda: uno a Toscolano Maderno, uno a Lonato e uno a Desenzano. Un dato curioso è quello che riguarda la lotteria dell’anno scorso, quando furono ancora Rezzato e Desenzano (proprio come nel 2020) a portarsi a casa due premi di terza categoria da 20mila euro.

Leggi qui il GdB in edicola oggi

il GdB in edicola oggi Iscriviti alle newsletter del GdB. Per ogni tuo interesse, puoi avere una newsletter gratuita da leggere comodamente nella mail.

riproduzione riservata © www.giornaledibrescia.it