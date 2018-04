Le Frecce Tricolori si esercitano nei cieli bresciani

Frecce Tricolori nel cielo della Bassa, questa mattina, per un addestramento programmato su una base differente da quella di Rivolto, in Friuli, dove abitualmente opera il 313° gruppo addestramento volo acrobatico dell'Aeronautica Militare.

Un'occasione per i piloti per provare il proprio repertorio di manovre spettacolari con riferimenti al suolo differenti da quelli consueti.

La Pattuglia acrobatica nazionale è giunta in volo nella tana dei Diavoli Rossi attorno alle 9,30.

Ad attendere i dieci top gun e i loro sfolgoranti velivoli blu a bordo pista oltre un migliaio di ragazzi delle scuole bresciane, in particolare d'infanzia e primarie. Decollati dalla base del 6° Stormo, le Frecce Tricolori si sono esibite in volo con un programma quasi completo, lo stesso che sarà proposto per la prossima stagione. Grande l'emozione per i giovanissimi spettatori.

Terminata l'esibizione, aerei e piloti a terra, sono ripartiti verso Rivolto.

Leggi qui il GdB in edicola oggi

il GdB in edicola oggi Iscriviti a "News in 5 minuti" per ricevere ogni giorno una selezione delle principali notizie

riproduzione riservata © www.giornaledibrescia.it