La scrittura in quota: lo scatto vincitore del concorso del Cai

Due passioni, una per la montagna e l’altra per la fotografia, hanno permesso al rezzatese Paolo Jeannin di vincere con la sua foto dal titolo «Caro diario» il concorso «Le donne muovono le montagne» nella categoria «Frequentazioni della Montagna», indetto dal Club Alpino italiano che lo ha premiato sabato nel corso dell’assemblea nazionale dei delegati Cai 2023 a Biella. La foto è stata scattata da Paolo nel 2022 al rifugio Brentei, in Trentino, in un momento di sospensione dedicato alla scrittura.

«Frequentare la montagna: raccontare la nostra presenza con un pensiero sul libro degli ospiti di un bivacco, così come abbozzare degli appunti sul nostro diario, sono un momento privato e silenzioso, talvolta non facile da documentare in modo artistico - si legge nella motivazione del premio -. Ci è riuscito l’autore, fotografando un momento di intimità rubata con discrezione, e raccontandoci quella sensazione di appartenenza profonda alla montagna, in un’atmosfera di oscurità in cui il soggetto si staglia perfettamente nella scena. Dalla penombra nasce uno scatto di grande impatto visivo».

Lo scatto è stato «rubato» da Paolo, 46 anni, di professione grafico designer, alla sua ignara compagna, abituata a fine giornata ad annotare su un piccolo diario i momenti più significativi delle loro escursioni. «Era ottobre dello scorso anno ed eravamo all’esterno del bivacco Brentei in attesa della cena - ricorda Paolo -. Malgrado fossero le 19, il buio era già totale e vedere la mia compagna intenta a scrivere, con la sola luce della torcia frontale, in un alone che sembrava la facesse emergere dal nulla e la isolasse dal mondo, mi ha colpito e invitato a immortalare il momento».

Al concorso Jeannin è arrivato parlando con la sorella, pure appassionata di montagna e fotografia, e il successo è stato una sorpresa carica di soddisfazione.

