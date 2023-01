La fiaccolata a Borgo Trento: «Non c'è futuro senza memoria»

La «Giornata della memoria» accende l’attenzione dell’opinione pubblica sullo sterminio degli ebrei, emerso in tutta la sua tragica dimensione proprio il 27 gennaio del 1945. Una data che della memoria si fa preziosa sentinella contro gli orrori dell’umanità. In campo, per parlare soprattutto ai giovani, la manifestazione davanti al monumento agli internati in piazza Militari bresciani caduti nei lager di via Vittorio Veneto, preceduta da una suggestiva fiaccolata per le vie strette di Borgo Trento.

«Non c’è futuro senza memoria» recitava lo striscione di apertura, seguito da un centinaio di persone, tra i rappresentanti istituzionali, esponenti delle associazioni di partigiani, sindacati e semplici cittadini di ogni età. Una tradizione che si rinnova portando all’attenzione della città le «voci più giovani» per promuovere conoscenza, diritti umani e integrazione.

La fiaccolata a Borgo Trento - Foto Giovanni Benini/Neg © www.giornaledibrescia.it La fiaccolata a Borgo Trento - Foto Giovanni Benini/Neg © www.giornaledibrescia.it La fiaccolata a Borgo Trento - Foto Giovanni Benini/Neg © www.giornaledibrescia.it La fiaccolata a Borgo Trento - Foto Giovanni Benini/Neg © www.giornaledibrescia.it La fiaccolata a Borgo Trento - Foto Giovanni Benini/Neg © www.giornaledibrescia.it La fiaccolata a Borgo Trento - Foto Giovanni Benini/Neg © www.giornaledibrescia.it La fiaccolata a Borgo Trento - Foto Giovanni Benini/Neg © www.giornaledibrescia.it La fiaccolata a Borgo Trento - Foto Giovanni Benini/Neg © www.giornaledibrescia.it La fiaccolata a Borgo Trento - Foto Giovanni Benini/Neg © www.giornaledibrescia.it La fiaccolata a Borgo Trento - Foto Giovanni Benini/Neg © www.giornaledibrescia.it La fiaccolata a Borgo Trento - Foto Giovanni Benini/Neg © www.giornaledibrescia.it La fiaccolata a Borgo Trento - Foto Giovanni Benini/Neg © www.giornaledibrescia.it La fiaccolata a Borgo Trento - Foto Giovanni Benini/Neg © www.giornaledibrescia.it La fiaccolata a Borgo Trento - Foto Giovanni Benini/Neg © www.giornaledibrescia.it La fiaccolata a Borgo Trento - Foto Giovanni Benini/Neg © www.giornaledibrescia.it La fiaccolata a Borgo Trento - Foto Giovanni Benini/Neg © www.giornaledibrescia.it

«Brescia oggi ha dimostrato di avere gli anticorpi per rispondere alla violenza – ha esordito l’assessore all’Associazionismo, Marco Fenaroli – per contrastare chi mira alla soppressione dell’alterità, del diverso. La memoria dei tanti militari fatti prigionieri e internati nei campi di concentramento a Brescia è sempre viva, quale antidoto a razzismo e totalitarismo che anche ai nostri tempi tornano a farsi sentire».

«Se non si vigila si rischia una memoria annebbiata che giustifica fatti ignobili – ha aggiunto Mario Maviglia, presidente della Commissione Scuola dell’Anpi -. Gli esempi di rigurgiti fascisti ci sono. Per questo dobbiamo dimostrare che non siamo figli del regime di Mussolini come qualcuno sostiene. Non dimenticare è un dovere perché le coscienze possono essere sedotte e oscurate»

Leggi qui il GdB in edicola oggi

il GdB in edicola oggi Iscriviti alle newsletter del GdB. Per ogni tuo interesse, puoi avere una newsletter gratuita da leggere comodamente nella mail.

riproduzione riservata © www.giornaledibrescia.it