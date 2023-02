La crisi della sanità e l'omicidio Ziliani stasera a «Messi a fuoco»

Condizioni della sanità bresciana e carenza dei medici di medicina generale. Le richieste dei medici bresciani alla politica, i disagi e le difficoltà del sistema, saranno al centro della puntata di «Messi a fuoco» in onda questa sera alle 20.30 sul Teletutto.

In studio ospiti di Andrea Cittadini ci saranno Bruno Platto, consigliere dell’Ordine dei medici di Brescia, e Dario Palini, medico di medicina generale. In collegamento Skype ci sarà invece anche Claudio Sileo, direttore generale dell’Ats, l’Agenzia di tutela della salute di Brescia, che darà un quadro della situazione attuale nel Bresciano.

Durante la trasmissione saranno riportate le testimonianze di alcuni cittadini di Calcinato, uno dei tanti paesi nei quali l’assenza del medico di famiglia sta generando molti disagi per la popolazione.

La seconda parte di «Messi a fuoco» sarà invece dedicata all’omicidio di Laura Ziliani, la vigiledi Temù uccisa dalle due figlie, Paola e Silvia, e da Mirto Milani. Ieri in Tribunale si è svolta una nuova udienza con la testimonianza del professor Andrea Verzeletti, primario di medicina legale degli Spedali Civili di Brescia, secondo cui «il racconto degli imputati è compatibile con la morte di Laura Ziliani così come emerso dall’autopsia». In studio ci sarà Pierluigi Ferrari, giornalista di Rai Lombardia.

