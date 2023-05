La campagna di Telethon per la festa della mamma passa anche dalle edicole

Il 14 maggio è la festa della mamma e per l'occasione Sinagi (Sindacato Nazionale dei Giornalai d'Italia) ha avviato una collaborazione con la fondazione Telethon, che si occupa della ricerca sulle malattie genetiche rare. C'è tempo il 6 e il 7 maggio per sostenere la campagna fondi «Io per lei», una catena di solidarietà nei confronti delle mamme di bambini con una malattia genetica rara che servirà a finanziare la ricerca.

Dimostrare il proprio sostegno è facile: basta recarsi in una delle edicole bresciane aderenti all'iniziativa (l'elenco è alla fine della pagina) e a fronte di una donazione minima di 15 euro si riceve in cambio uno dei Cuori di biscotto. I gusti sono tre (arance di sicilia, gocce di cioccolato e integrale) per un'idea di regalo originale per la festa della mamma che supporta anche la vita di molti bambini malati e dei loro genitori.

La missione della Fondazione Telethon nasce trent’anni fa proprio dall’appello di un gruppo di mamme della Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare (Uildm). Protagonisti della campagna di quest’anno sono mamma Barbara e il piccolo Luca, affetto da Atrofia Muscolare Spinale (Sma).

Le edicole aderenti nel Bresciano

Potassa Mara (via Collebeato 16, Brescia)

Busacchini Paola (via sabbioncelli 2, Bovezzo)

Bevilacqua Massimo (via Pietro Dal Monte 3/a, brescia)

Ma. Vi. Snc di Albertini Marina e Venturelli (via V. Veneto 64/a, Brescia)

Suarez Ordonez Beatriz Estela (via San Faustino 15, Brescia)

Locatelli Gabriella (piazzale Garibaldi, Brescia)

Menoni Camilla (via Matteotti 11, Rezzato)

De Remigis Valenhka (corso Cavour/ang. piazza Cremona, Brescia)

Dotti Cinzia (via Moretto 2/c, Brescia)

Smussi Fabio (via Lamarmora 256/258, Brescia)

Boglioni Davide (via Tredicesima 59 Villaggio Sereno, Brescia)

Verga Oliviero (via Cortivazzo 1, Castelmella)

Arrigoni Massimo (via V N. 18 Villaggio Sereno, Brescia)

Andrea Snc di Scolari A. e Naclero C. (via Prima Villaggio Badia 64, Brescia)

Cartoedicola di Cerlini B. (via Gallo 39, Castegnato)

