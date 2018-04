L'Inps arriva in università con un tir... per informare

In università per parlare di pensione: non è un errore, ma un'iniziativa dell'Inps, in occasione dei festeggiamenti dei suoi primi 120 anni. L'ufficio mobile dell'Istituto di previdenza sta girando l’Italia per dare informazioni su posizioni contributive e servizi, ma soprattutto per diffondere la cultura della previdenza. E dopo Torino e Varese tocca a Brescia. Il tir ha fatto tappa in via Branze, a Ingegneria.

Gli studenti però hanno sì accettato i depliant informativi sul riscatto di laurea, sugli incentivi per le assunzioni, sul valore del lavoro regolare e i contributi, ma si sono detti poco interessati dato che vedono il lavoro lontano e la previdenza ancor di più. Diversa la situazione dei lavoratori, professori o personale amministrativo.

Ma l’informazione è fondamentale anche per chi è impegnato in corsi ed esami per affrontare informati il mondo del lavoro, conoscere i propri diritti e, magari, saper contrattare con il futuro principale.

