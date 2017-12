L'aria è migliorata, per ora

Migliorata la qualità dell'aria in tutta la Lombardia. Lo ha reso noto l'Arpa, precisando che i dati rilevati ieri dalle centraline confermano in tutta la regione una media di Pm10 al di sotto del limite di 50 microgrammi per metro cubo: Brescia 14.7 microgrammi per metro cubo d'aria, Milano 32.9, Monza 23, Bergamo 22.3, Varese 13, Como 4, Lecco 11, Pavia 38.4, Lodi 39.8, Cremona 36.3, Mantova 29.

Si interrompe dunque la serie di giorni consecutivi sopra la soglia, ma nelle prossime giornate sono previste di nuovo condizioni meteo favorevoli all'aumento delle concentrazioni di polveri sottili.

