Il vignettista, il «Cesso d'oro» e il Bigio: il videofumetto

Trump voleva un Van Gogh da appendere alle pareti dei suoi appartamenti alla Casa Bianca, ma museo Guggenheim non ha detto un secco no: da New York la proposta di prendere invece il «Cesso d'oro» di Maurizio Cattelan.

Il nostro lettore-vignettista che da lunedì interpreta ogni giorno un fatto di cronaca (Il viaggio di nozze di Cracco, Pezzali, Nek e Renga in concerto, L'addio di Razzi alla politica) ha interpretato in salsa bresciana la faccenda proponendo a The Donald un'opera di casa al centro di numerose polemiche, il Bigio.

