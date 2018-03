Il maltempo è arrivato: nel fine settimana freddo e neve

La pioggia è arrivata come ampiamente previsto e nel fine settimana peggiorerà: «tra venerdì e sabato saremo interessati dall’ennesima perturbazione - scrive in una nota 3bmeteo -. Nuove nevicate sono così attese sulle Alpi. Parte dell’irruzione molto fredda che colpirà l’Europa centrale nei prossimi giorni interesserà anche l’Italia – prosegue Ferrara di 3bmeteo.com – in particolare Nord, Toscana, Marche e Umbria, dove nella giornata di lunedì potrà nevicare a quote molto basse. Le temperature si porteranno così ben al di sotto delle medie del periodo, più vicine a valori invernali. Non escluse infatti nella prossima settimana gelate notturne tardive quantomeno al Centronord».

Nel frattempo Oltralpe l’Inverno tornerà in cattedra, con una ondata di freddo tardiva che dall’Artico dopo aver raggiunto Scandinavia e Russia, dilagherà su tutti gli Stati centrali raggiungendo poi anche Francia e Isole Britanniche. Le temperature saranno così in tracollo con rovesci di neve anche in pianura. Città come Parigi, Londra, Berlino ed Amsterdam potranno così tornare a vedere la neve, a marzo inoltrato.

Leggi qui il GdB in edicola oggi

il GdB in edicola oggi Iscriviti a "News in 5 minuti" per ricevere ogni giorno una selezione delle principali notizie

riproduzione riservata © www.giornaledibrescia.it