Il Comune di Gussago «plastic free»: a Bologna premiata la politica ecologica

Gussago è il primo Comune «plastic free» della provincia. L’11 marzo a Bologna la cittadina franciacortina sarà premiata assieme ad altri 67 Comuni virtuosi, vincitori dell’edizione 2023 Plastic Free per l’impegno e l’attenzione verso l’ambiente, organizzata dalla associazione onlus Plastic free.

Azioni concrete

Sensibilizzare le persone a non utilizzare la plastica e agire concretamente per portare il Comune ad avere un orientamento plastic free sono le due strade intraprese dalla referente Plastic free per Gussago Antonella Resta e dall’assessore all’Ambiente Angelo De Pascalis, così come da tutti i volontari che partecipano attivamente alle iniziative attivate sul territorio.

Non solo riduzione delle plastiche, ma anche valorizzazione del territorio, dei paesaggi naturalistici e architettonici. «L’ambiente è sempre stato una priorità sia come cittadino che come assessore - ha sottolineato Angelo De Pascalis, assessore all’Ambiente del Comune di Gussago -. In questi anni abbiamo messo in campo delle azioni per un paese green, sostituendo ad esempio le bottiglie di plastica nelle scuole con delle pratiche borracce. Basta osservare e prendere esempio dai nostri ragazzi: più del 50% di loro utilizza le lunch box per merenda, evitando di produrre ulteriori rifiuti con gli involucri degli snack presenti sul mercato».

Impegno

Plastic free odv onlus è un’associazione di volontariato nata il 29 luglio 2019 con lo scopo di informare e sensibilizzare più persone possibili sulla pericolosità dell’inquinamento da plastica. È attiva sui vari territori, compresa Gussago, e propone passeggiate ecologiche, appuntamenti di «cleanup» per pulire aree da plastica e rifiuti, sessioni di sensibilizzazione ambientale nelle scuole e attività di informazione e sensibilizzazione dei cittadini. Antonella Resta non nasconde la soddisfazione per questo riconoscimento e aggiunge: «È tempo di adottare comportamenti virtuosi per un futuro che è solo nelle nostre mani».

Sabato 18 marzo, Plastic free organizza proprio a Gussago la raccolta di mozziconi di sigarette. Ritrovo in piazza Vittorio Veneto alle 14.30.

