Focus sulla stazione per Polizia, Guardia di finanza e Locale

Settanta persone identificate, trenta veicoli e tre esercizi commerciali controllati in zona stazione in città. Sono i dati essenziale del controllo interforze di martedì, disposto dal comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, coordinato dalla Polizia.

Schierato sul campo personale della Volante e del reparto prevenzione crimine della Lombardia assieme a carabinieri, Polizia locale e unità cinofile della Guardia di finanza.

Un gambiano di 19 anni è stato fermato in via Solferino con 16 grammi di hashish ed è stato arrestato.

