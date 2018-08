Fiorinsieme, piazza Loggia come un’opera di Mondrian

Un atelier verde a cielo aperto, ricco di piante e fiori ma anche di tradizione e scienza. Seguendo il filo dei colori con gli occhi, per depurarsi dalla troppa tecnologia che ci circonda, per ritornare alla natura e ai suoi elementi primari che arrivano dritto dritto al cuore di chi si mette «in osservazione».

Sarà un intrecciarsi di benefici per gli uomini e l’ambiente - lo sottolineano i florovivaisti bresciani - la tredicesima edizione di «Fiorinsieme» che prende il titolo «Feel the Colours», in piazza della Loggia dall’1 al 9 settembre in collaborazione con il Comune.

Nella forma e nei contenuti quella di quest’anno è davvero un’edizione nuova, tutta ispirata al rapporto paesaggio-natura, attraverso la trasposizione dello stile pittorico di Mondrian, con fioriture stagionali di color bianco, rosso, giallo, blu e contorni in nero. Un grande quadro a riempire in diagonale piazza Loggia per trasferire ai visitatori, dopo la calda pausa agostana, il benessere psicofisico che i colori stimolano.

Al taglio del nastro, sabato 1 settembre alle 9.30, seguirà in Loggia un convegno tecnico sulle attuali tendenze di progettazione del verde in Inghilterra, mentre alle 18 il Consorzio della Valtenesi offrirà degustazioni di Chiaretto e Groppello. Oltre alle mostre mercato tradizionali, il gazebo dell’Associazione Florovivaisti, affiancato quest’anno dagli apicoltori, sarà a disposizione dei cittadini dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 18.

