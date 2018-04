Festival della Filantropia, colori e musica con l'uomo al centro

Filantropia. Parola antica, radici greche, senso profondo: un amore per l'essere umano e le sue espressioni più alte che si traduce in atti concreti per sostenerle. Traduzione concreta, in chiave brescianissima, l'evento che oggi ha reso coloratissimo il centro storico, in cui musica e attività delle molte realtà che quotidianamente si occupano degli altri sono state protagoniste. Così per il primo Festival della Filantropia, voluto dalla Fondazione della Comunità Bresciana.

Giochi e note in piazza Loggia per le famiglie, al Teatro Grande il concerto degli studenti del Marenzio e l’approfondimento sul valore del dono.

Filantropia Festival 2018 è una novità che oggi ha saputo unire molte realtà: volontari, mamme con bambini, curiosi, appassionati di musica e chi, in tanti modi, si occupa degli altri.

«Crediamo che ci sia bisogno di far conoscere la nostra realtà - ha detto il presidente della Fondazione della Comunità Bresciana Pierluigi Streparava - e far conoscere cosa vuol dire essere filantropo».

Ospite d’onore don Gino Rigoldi, fondatore e ora presidente di Comunità Nuova, che opera nel campo del disagio e della promozione delle risorse dei più giovani. Una realtà nata più di 40 anni fa per l’inserimento sociale dei ragazzi che, una volta usciti dalla detenzione non hanno un luogo dove andare: «La Lombardia è la regione che ha più capacità di dono e accoglienza - ha sottolineato -. La filantropia c’è, ma dobbiamo implementare un tipo di filantropia che è la fiducia: abbiamo un calo di fiducia negli altri che è preoccupante - ha evidenziato don Gino - e non produce nulla di buono: non dobbiamo aver paura non coltivare il pregiudizio».

La fiducia nel genere umano c’è: «Noi mandiamo in Moldova dei ragazzi - ha spiegato Rigoldi - e a bando non ancora scaduto siamo il doppio dell’anno scorso. Abbiamo una bella gioventù, ma dobbiamo dar loro l’esempio».

