Educazione civica, per la campagna del Gdb oltre 1.600 firme

In Poliambulanza la raccolta firme si è chiusa con un totale di oltre 1500 adesioni in poco più di 4 giorni, ma la campagna lanciata dal Giornale di Brescia per il sostegno della proposta di legge di iniziativa popolare sull’introduzione dell’educazione civica nelle scuole voluta dall’Anci non conosce soste.

Questo pomeriggio Enrico Lera, presidente del Consiglio notarile di Brescia, è stato nella nostra redazione per autenticare le firme di tanti bresciani che ci sono venuti a trovare: una settantina raccolte in poche ore.

Intanto prosegue l’iniziativa #hofirmatoanch’io del Giornale di Brescia che vi consente di scaricate il cartello dal nostro sito internet da utilizzare per scattare una foto dopo aver firmato e inviarla su WhatsApp (389.5424471), Fb, Instagram o alla mail: hofirmatoanchio@giornaledibrescia.it.

Sul territorio le iniziative si stanno moltiplicando: il banchetto del Gdb sarà all’Ospedale Civile di Brescia il giorno di Santa Lucia, mentre per la decima di campionato della Germani Basket Brescia, domenica 16 dicembre, saremo a bordo campo. Anche le Acli di Brescia hanno sollecitato circoli e tesserati a farsi promotori di questa iniziativa, sponsorizzata anche da personaggi del mondo dello spettacolo bresciano.

