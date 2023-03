Ecco Talent Hub, la piattaforma per l’orientamento a Brescia

Si chiama «Talent Hub» ed è una piattaforma, di respiro regionale, per l’orientamento dei giovani, cui ha aderito anche il Comune di Brescia. L’assessore comunale alle Politiche giovanili, Roberta Morelli, ha spiegato perché illustrandone forme e contenuti in Commissione Politiche giovanili: «È un sistema innovativo. Il capofila è il Comune di Cremona. Come assessore sono stata invitata a partecipare e ho aderito».

Formazione

Talent hub, che ha alle spalle tre anni di lavoro per la preparazione, è stato messo a punto con una rete di partner che hanno aderito ad un bando della Regione in collaborazione con Anci Lombardia. Consente ai giovani di entrare in contatto con il sistema scuola e lavoro, di essere orientati sul fronte scolastico e lavorativo, e passa anche attraverso un sistema di servizi, nello specifico gli «Informagiovani lombardi», i cui operatori sono stati opportunamente formati: in 250 hanno partecipato ai percorsi formativi.

Si tratta di una piattaforma contemporaneamente digitale e fisica. Talent hub è inserita all’interno di un ulteriore progetto (presentato appunto nell’ambito di un bando del Pirellone, La Lombardia è dei giovani 2020 - Piattaforma regionale orientamento) per la messa a punto di un sistema regionale coordinato di servizi per l’orientamento che ha negli Informagiovani gli hub territoriali.

Tre anime

Le tre anime di Talent hub sono i giovani, le aziende, i servizi. I ragazzi possono iscriversi alla piattaforma, accedere alle informazioni sui corsi di formazione e sugli annunci di lavoro, ai quali possono candidarsi, creare il proprio curriculum, esercitarsi a fare un colloquio scegliendo un recruiter, vedere mini cartoon, video lezioni, su argomenti legati alla ricerca del lavoro e alla formazione. Il tutto può essere poi approfondito rivolgendosi agli Informagiovani che li affiancano nei percorsi di orientamento formativo e professionale. Le aziende possono registrarsi alla piattaforma - devono avere una visura camerale - inserire l’annuncio di lavoro e cercare in un bacino selezionato il profilo più adatto alle proprie esigenze.

È un vero e proprio matching tra domanda e offerta: i ragazzi hanno a disposizione un panorama di possibili impieghi, le imprese hanno la possibilità di cercare, intercettare e valorizzare le competenze utili. Gli operatori accedono alle informazioni sui ragazzi e sulle imprese e a tutti i dati che consentono loro di supportare i ragazzi nell’orientamento. «È stata fatta e continua la formazione per gli operatori, tra cui anche quelli del nostro Informagiovani», ha aggiunto la Morelli. Antonio Moro, responsabile del servizio Sport e Politiche Giovanili ha precisato: «È uno strumento nuovo che si affianca a quelli che abbiamo già e implementa i servizi esistenti».

Il bollettino Informalavoro dell’Informagiovani di Brescia ha pubblicato nel 2022 1.740 annunci, per 1.219 aziende e 546 concorsi. Con Talent hub giovani e aziende possono parlarsi e interagire anche attraverso una piattaforma digitale che conta sulla rete fisica e strutturata, degli Informagiovani lombardi.

