Dopo gli addestramenti in notturna in Maddalena, gli alpini tornano a Vipiteno

Il commento finale a caldo dice che è andato tutto come previsto. Il battaglione Morbegno del 5° Reggimento alpini è in viaggio stamattina per tornare verso la sede di Vipiteno, in Trentino, soddisfatto dei due addestramenti in notturna fatti in Maddalena.

La prima esercitazione si è tenuta tra il tardo pomeriggio di domenica e le 2 di notte di lunedì, la seconda è cominciata ieri sera per concludersi intorno alla mezzanotte. Lo scopo era allenare la trentina di penne nere in trasferta a Brescia su competenze specifiche legate alla topografia e all’orientamento, nell’ambito di un piano di allenamento più vasto che durerà fino a giugno in vista di uno schieramento previsto con la Nato in Ungheria tra luglio e agosto.

Durante la seconda esercitazione in notturna, ieri sera, gli alpini del battaglione Morbegno si sono rimessi alla prova lungo un percorso in Maddalena di 20 chilometri con un dislivello complessivo di 1250 metri. L’addestramento - che stando alle penne nere «è andato molto bene, nonostante la nebbia» - era condotto a gruppi di quattro, in partenza dal campo base allestito nel piazzale del ristorante Le Cavrelle, sulla vetta del monte cittadino.

Ora il 5° Reggimento ha in programma altre esercitazioni specifiche nell’ottica dell’appuntamento estivo all’estero: si terranno prevalentemente in Trentino ma faranno di nuovo tappa in Lombardia.

Leggi qui il GdB in edicola oggi

il GdB in edicola oggi Iscriviti alle newsletter del GdB. Per ogni tuo interesse, puoi avere una newsletter gratuita da leggere comodamente nella mail.

riproduzione riservata © www.giornaledibrescia.it