«Delitti bresciani», la puntata sull'omicidio Ziliani è sia podcast che video

Dalla scomparsa di Laura Ziliani l’8 maggio 2021 fino al ritrovamento del corpo tre mesi dopo. Le indagini, gli arresti e le confessioni. E poi il processo di primo grado, finito con la condanna all’ergastolo per «il trio criminale». Tutto il caso dell’omicidio di Laura Ziliani - ex vigilessa di Temù uccisa dalle figlie Silvia e Paola Zani e da Mirto Milani - è ricostruito nella nuova puntata di Delitti bresciani, uscita a poche ore dalla lettura della sentenza in tribunale a Brescia. Il podcast di Andrea Cittadini, caposervizio di cronaca nera e giudiziaria del GdB, si può ascoltare gratuitamente su Spreaker, Spotify e le principali piattaforme audio.

C'è anche una novità: questa puntata del podcast Delitti bresciani è anche vodcast, cioè è accompagnata da immagini video (con il montaggio di Paolo Bergamaschi e Matteo Berta). Potete vederla questa sera dalle 20.30 su Teletutto nella puntata speciale di Messi a fuoco (canale 16 del digitale e in streaming su www.teletutto.it).

Leggi qui il GdB in edicola oggi

il GdB in edicola oggi Iscriviti alle newsletter del GdB. Per ogni tuo interesse, puoi avere una newsletter gratuita da leggere comodamente nella mail.

riproduzione riservata © www.giornaledibrescia.it