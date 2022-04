Dalle nostre Rsa sos al Sudamerica: «Servono infermieri»

Un appello agli infermieri e studenti infermieri sudamericani è stato inviato da Uneba Lombardia per proporre ai giovani di venire a lavorare nelle proprie strutture in Italia, in risposta all’attuale emergenza per la carenza di personale in Italia.

In un video di dieci minuti le testimonianze di chi lavora nelle Residenze sanitarie assistenziali aderenti all’Uneba (Unione nazionale istituzioni e iniziative di assistenza sociale), la più rappresentativa e longeva organizzazione di categoria del settore sociosanitario, assistenziale ed educativo, con quasi 1000 enti associati in tutta Italia, quasi tutti non profit di radici cristiane. Tra questi, anche importanti realtà di Brescia e provincia.

