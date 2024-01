Da Regione Lombardia 1,6 milioni di euro per 11 piste ciclabili bresciane

Regione Lombardia ha approvato un finanziamento di oltre un milione e mezzo di euro per undici interventi sulla piste ciclabili di Brescia e provincia. La delibera di giunta ha approvato un elenco di piste ciclabili a cui destinare i fondi, suddivisi in tre annualità, dal 2024 al 2026.

L'intervento più corposo nel Bresciano, finanziato con 500mila euro, è la realizzazione della passerella ciclopedonale sul ponte che attraversa il fiume Oglio tra Urago d’Oglio e Calcio, lungo la Greenway dell’Oglio; 250mila euro finanzieranno interventi sulla provinciale 38 per la ciclabile che collega Dello a Longhena; 220mila euro serviranno per la realizzazione del percorso ciclopedonale di attraversamento della 668 in corrispondenza dell’intersezione con la Sp24 a Ghedi; 200mila euro saranno invece investiti per lavori di manutenzione straordinaria delle ciclopedonali di Padenghe.

Questi gli interventi principali, a cui se ne aggiungono altri per un totale di 1.663.000 euro. In tutto la delibera approva lo stanziamento di oltre 18 milioni di euro per 62 interventi destinati a messa in sicurezza, potenziamento e nuove realizzazioni finalizzati a conseguire condizioni di maggiore efficienza e sicurezza della rete ciclabile della Lombardia.

Le opere fanno parte del «Piano Lombardia» che prevede, complessivamente, 150 interventi per oltre 52 milioni di finanziamento regionale.

I commenti

«È fondamentale - ha affermato l'assessore regionale ai Trasporti, Franco Lucente - rendere le piste ciclabili sempre più efficienti e sicure, soprattutto alla luce dei troppi incidenti registrati nella nostra regione. Questo è un esempio di quanto Regione Lombardia sia incline alla vera idea di mobilità sostenibile e proiettata al futuro». «Potenziare le infrastrutture ciclabili - ha evidenziato l'assessora alle Infrastrutture, Claudia Terzi - è un obiettivo che Regione persegue con determinazione mettendo a disposizione, da anni, importanti risorse per opere che migliorano il territorio e la qualità della vita dei cittadini». «Il cicloturismo è un asset strategico tra le proposte di viaggio della nostra regione - ha commentato infine l'assessora al Turismo, Barbara Mazzali - che, abbracciando perfettamente il nostro territorio, lo rende ancora più attrattivo per turisti italiani e internazionali alla ricerca di proposte "outdoor", all'insegna di un turismo lento e a contatto con la natura».

