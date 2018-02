Da nord a sud, se San Faustino diventa un punto di incontro

Il primo impatto con l’oceano di bancarelle è di quelli frastornanti. Che sia un turista, uno studente fuori sede o un lavoratore in trasferta, per chi non è cresciuto a pane e fiera il giorno di San Faustino è un microcosmo da scoprire. Ma il serpentone commerciale è tutt’altro che divisivo.

Dai negozi itineranti si ascoltano decine di diversi accenti: dal veneto al siciliano, passando per il sardo. Sembra l’anticamera del multiculturalismo.

Ma il «cerimoniale» vuole che acquistare qualcosa sia quasi un dovere. A Napoli lo chiamano «struscio», a Brescia il nome sarà sicuramente diverso, ma il fenomeno sociale no.

Anche qui il grande mercato diventa un incubatore di una vasta umanità. Perché da nord a sud, il mercato è interclassista, liberatorio e anche un po’ anarchico.

"ASSALTO" A SAN FAUSTINO

Leggi il nostro viaggio tra bancarelle sul Giornale di Brescia in edicola venerdì 16 febbraio, qui nel formato digitale a partire dalle 3.

Leggi qui il GdB in edicola oggi

il GdB in edicola oggi Iscriviti a "News in 5 minuti" per ricevere ogni giorno una selezione delle principali notizie

riproduzione riservata © www.giornaledibrescia.it