Da Brescia alla Toscana in treno: riparte la Freccia della Versilia

Dal 15 luglio riparte il servizio del treno Freccia della Versilia, che da Bergamo, Brescia e Cremona porta fino a Pisa e alle località balneari della Toscana.

Si potrà viaggiare sulla Freccia della Versilia fino al 10 settembre tutti i sabati e i festivi. L’offerta sarà interrotta in autunno per consentire una serie di interventi sulla linea Pontremolese, poi riprenderà a dicembre. «Un impegno concreto di Regione Lombardia, in collaborazione con Regione Toscana, Trenitalia e Trenord, per riattivare un servizio particolarmente richiesto, sul quale ho insistito parecchio» ha spiegato l'assessore lombardo ai Trasporti, Franco Lucente.

Gli orari

Ecco gli orari di andata: il treno 2591 partirà da Bergamo alle ore 6.43 per arrivare a Pisa Centrale alle ore 11.59 (le fermate: Grumello del Monte 7.04; Palazzolo sull'Oglio 7.09; Coccaglio 7.16; Rovato 7.23; Brescia 7.40; Manerbio 8.00; Verolanuova 8.06; Cremona 8.40; Castelvetro 8.46; Busseto 8.59; Fidenza 9.16; Fornovo 9.35; Borgo Val di Taro 10.05; Pontremoli 10.24; Villafranca-Bagnone 10.34; Aulla Lunigiana 10.41; S.Stefano di Magra 10.48; Sarzana 10.56; Carrara-Avenza 11.04; Massa Centro 11.12; Forte dei Marmi-Seravezza-Querceta 11.18; Pietrasanta 11.24; Viareggio 11.34; Pisa S.Rossore 11.49).

Questi gli orari del ritorno: il treno 2592 partirà da Pisa Centrale alle 17.58 per arrivare a Bergamo alle 23.10 (le fermate: Pisa S.Rossore 18.04; Viareggio 18.17; Pietrasanta 18.24; Forte dei Marmi-Seravezza-Querceta 18.29; Massa Centro 18.35; Carrara-Avenza 18.42; Sarzana 18.51; S.Stefano di Magra 19.00; Aulla Lunigiana 19.06; Villafranca-Bagnone 19.20; Pontremoli 19.32; Borgo Val di Taro 19.55; Berceto 20.11; Solignano 20.17; Fornovo 20.32; Medesano 20.40; Fidenza 20.53; Busseto 21.03; Castelvetro 21.16; Cremona 21.24; Verolanuova 21.49; Manerbio 21.56; Brescia 22.19; Rovato 22.32; Palazzolo sull'Oglio 22.44; Grumello del Monte 22.50.

