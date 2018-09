Correntista in «rosso» rapina la sua banca

Entra in banca, chiede il saldo, scopre di essere in rosso e invece di appianare il suo debito decide di contrarne ex novo uno anche con la giustizia. L’uomo, un correntista 49enne, alla notizia del passivo infila la mano nel borsello, estrae un coltello multiuso e minaccia la cassiera, alla quale non resta che obbedire, aprire il cassetto, afferrare tutte le banconote e affidarle al cliente rapinatore. Che a questo punto si calma, esce dalla filiale e se ne va. Farà poca strada.

I carabinieri della stazione di Sant’Eustacchio allertati prontamente dal personale della banca arrivano nel volgere di pochi minuti, raccolgono i dati anagrafici e l’identikit del rapinatore e lo vanno a cercare. Lo trovano poco dopo, lo arrestano e lo portano a Canton Mombello in attesa di incontrare il giudice che poi convaliderà l’arresto.

La singolare rapina è andata in scena nella mattinata dello scorso mercoledì all’interno della filiale di via Crotte della Banca Popolare di Puglia e Basilicata. Dopo aver seminato il panico il correntista e gli ottomila euro in contanti con i quali è uscito dalla banca sono stati intercettati in via Don Vender. Il denaro è stato restituito alla banca. Oltre al «rosso» in banca l’uomo dovrà fronteggiare una pesante accusa.

Leggi qui il GdB in edicola oggi

il GdB in edicola oggi Iscriviti a "News in 5 minuti" per ricevere ogni giorno una selezione delle principali notizie

riproduzione riservata © www.giornaledibrescia.it