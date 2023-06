Come la Mille Miglia cambia viabilità e trasporto pubblico in centro a Brescia

Il Comune di Brescia ha adottato alcuni provvedimenti che modificheranno la viabilità in occasione della punzonatura e della partenza della manifestazione Mille Miglia. Dalle 8 di oggi, 11 giugno, alle 24 del 13 giugno sarà disattivato il sistema di rilevazione telematico degli accessi veicolari alla Ztl (tutti i varchi) compresi l’area pedonale di piazza della Loggia, corso Zanardelli e l’area a pedonalità privilegiata di via Cardinal Querini e via Trieste. Sarà inoltre revocata l’area pedonale di piazza del Mercato.

Modifiche della viabilità

Per facilitarne la lettura, proponiamo qui di seguito le disposizioni sottoforma di elenco:

Dalle 10 del 12 giugno alle 13 del 13 giugno sarà vietata la sosta, con rimozione forzata, in piazza Paolo VI .

. Dalle 10 del 12 giugno alle 18 del 13 giugno, e comunque fino a cessata esigenza, sarà vietata la sosta, con rimozione forzata, su entrambi i lati di corso Zanardelli e di via X Giornate .

e di . Dalle 8 del 12 giugno alle 19 del 13 giugno sarà vietata la sosta, con rimozione forzata, su entrambi i lati di via IV Novembre , con sosta consentita ai mezzi della TV e della radio (2 stalli riservati ai residenti), ai veicoli di emergenza e soccorso e ai taxi, nel tratto tra piazza Mercato e via Verdi.

, con sosta consentita ai mezzi della TV e della radio (2 stalli riservati ai residenti), ai veicoli di emergenza e soccorso e ai taxi, nel tratto tra piazza Mercato e via Verdi. Dalle 8 del 12 giugno alle 18 del 13 giugno sarà vietata la sosta, con rimozione forzata, su entrambi i lati delle seguenti vie: via San Faustino (taxi compresi), largo Formentone, corso Mameli (tra corsetto Sant’Agata e via San Faustino), piazza della Loggia e vie a corollario di Palazzo della Loggia, corsetto Sant’Agata, via XXIV Maggio e via Verdi .

(taxi compresi), (tra corsetto Sant’Agata e via San Faustino), e vie a corollario di Palazzo della Loggia, . Dalle 10 del 12 giugno alle 18 del 13 giugno saranno chiuse al traffico, con esclusione dei residenti e autorizzati, le seguenti vie: via San Faustino, largo Formentone, corso Mameli (tra corsetto Sant’Agata e via San Faustino), piazza della Loggia e vie a corollario di Palazzo della Loggia , piazza Paolo VI, via Padre Giulio Bevilacqua, via Alessandro Volta, via XXIV Maggio, via della Posta, via Bertolotti, via IV Novembre (nel tratto tra piazza Mercato e via X Giornate) e via X Giornate.

(tra corsetto Sant’Agata e via San Faustino), e , piazza Paolo VI, via Padre Giulio Bevilacqua, via Alessandro Volta, via XXIV Maggio, via della Posta, via Bertolotti, via IV Novembre (nel tratto tra piazza Mercato e via X Giornate) e via X Giornate. Sarà inoltre invertito il senso unico di marcia di Rua Sovera , tra contrada del Carmine e via Capriolo , con transito consentito da nord verso sud.

, tra e , con transito consentito da nord verso sud. Dalle 10 del 12 giugno alle 19 del 13 giugno sarà aperto al traffico il varco che collega via Trieste a via Mazzini (verrà rimossa la fioriera), con obbligo di dare la precedenza in via Trieste nei confronti di via Mazzini.

(verrà rimossa la fioriera), con obbligo di dare la precedenza in via Trieste nei confronti di via Mazzini. Dalle 9 del 13 giugno e fino a cessata esigenza sarà vietata la sosta, con rimozione forzata, su entrambi i lati di via della Parrocchia, tra l’ingresso carraio del Monastero e via delle Rimembranze, fatta eccezione per i veicoli dei partecipanti e per gli addetti dell’organizzazione che potranno parcheggiare sui marciapiedi nelle vicinanze del Museo delle Mille Miglia.

Dall’una di notte alle 19 del 13 giugno sarà vietata la sosta, con rimozione forzata su:

• lato nord di viale Venezia (marciapiedi compresi) e sul lato sud, nel tratto tra il civico 12 e via Costantino Quaranta (marciapiedi e slargo compresi)

• entrambi i lati di via Rebuffone, con sosta consentita tra il civico 3 ed il civico 7 ai veicoli Medical Car del personale medico a supporto delle vetture

• entrambi i lati di via Castellini, nel tratto tra via Mantova e viale Venezia

• entrambi i lati di via Mantova, nel tratto tra viale Venezia e via Duca D’Aosta

• piazzale Arnaldo, lato nord (da via Turati a via Brigida Avogadro)

• corso Magenta, su entrambi i lati

• via Brigida Avogadro, su entrambi i lati

• via del Castello, su entrambi i lati

• via Alexander Langer, su entrambi i lati

• contrada San Urbano, su entrambi i lati

• via Militare, su entrambi i lati

• corso Magenta, su entrambi i lati

Strade chiuse

1000 MIGLIA, APERTO IL VILLAGGIO

Dalle 8 alle 18 del 13 giugno

• sarà chiusa al traffico la corsia sud di viale Venezia, nel tratto tra via Mantova e via Castellini

• i veicoli di servizio taxi non sosteranno su via X Giornate ma sul lato est di via Verdi, in prossimità dell’intersezione con corsetto Sant’Agata, e sul lato est di piazza del Mercato.

Dalle 10 alle ore 18 del 13 giugno

• saranno chiuse al traffico via del Castello e via Brigida Avogadro

• sarà istituito il doppio senso di circolazione in contrada San Urbano

• sarà invertito il senso unico di marcia in via Benacense, con transito consentito da est verso ovest

• saranno chiuse al traffico viale Venezia, nel tratto tra via Mantova e il civico 278 (intersezione est con via Benacense), via Castellini (con accesso consentito in doppio senso di circolazione ai residenti, autorizzati e utenti del parcheggio “Castellini”), il tronco ovest di Via Rebuffone, via Comboni, nel tratto tra via Naviglio Grande e viale Venezia, via Naviglio Grande, tra via Mantova e via Comboni e le seguenti vie (con accesso consentito ai residenti e autorizzati in doppio senso di circolazione): via Guido Lonati, via Ugo da Como, via Bazzini (nel tratto tra viale Venezia a via Benedetto Marcello), via Sant’Angela Merici (nel tratto tra via Bonomelli e viale Venezia), via Bertoni (nel tratto tra via Bonomelli e viale Venezia), via Marenzio (nel tratto tra via Bonomelli e viale Venezia), via Costantino Quaranta (nel tratto tra via Bonomelli e viale Venezia), via Giovanni Prati (nel tratto tra via Ippolito Nievo e viale Venezia), corso Magenta, piazzale Arnaldo, via Mazzini (nel tratto tra via Fratelli Lombardi e corso Zanardelli) e via San Martino della Battaglia (tra via Moretto e corso Magenta).

Martedì 13 giugno

Dalle 11 alle 19 del 13 giugno sarà vietata la sosta, con rimozione forzata, sul lato sud di viale Venezia, nel tratto tra via Mantova e il civico 12 (slargo ex Bertolotti) e sarà istituito il senso unico (con direzione consentita da nord a sud) in via Castellini, tra via Mantova e piazzale Canton Mombello.

Dalle 11 del 13 giugno, fino a cessata esigenza, sarà istituito l’obbligo di svolta a sinistra su via Trieste nei confronti di via Aldo Moro e, per far defluire i veicoli in uscita dal parcheggio Arnaldo, sarà realizzata una corsia (mediante transenne) sul lato nord di piazzale Arnaldo, tra via Turati e l’uscita del parcheggio.

Dalle 11 alle 18 del 13 giugno sarà istituito il senso unico (con direzione consentita da nord a sud) in via Crispi, tra corso Magenta e via Gezio Calini, con divieto di sosta e rimozione forzata sul lato ovest.

Dalle 11.30 alle 18 del 13 giugno sarà:

• istituito il senso unico, con direzione consentita da sud a nord, sul cavalcavia Kolbe

• chiusa al traffico la corsia sud di viale Duca d’Aosta e vietata la sosta, con rimozione forzata, nella stessa tra via Mantova e via Isonzo

• chiusa al traffico la corsia est di via Cadorna, tra viale Duca d’Aosta e via Foro Boario, e istituito il senso unico da nord a sud

• chiusa al traffico la corsia nord di via Foro Boario, con senso unico consentito in direzione ovest-est

• chiusa all’occorrenza (con eccezione per gli autobus di trasporto pubblico urbano) la corsia est di viale Duca degli Abruzzi, con senso unico consentito in direzione nord – sud

• chiusa al traffico via Mantova. Il transito sarà consentito (con senso unico di marcia da nord verso sud) ai residenti e autorizzati, con immissione dal raccordo con via Fratelli Lechi all’altezza del civico 2

• chiusa al traffico via Turati, con accesso consentito a residenti e autorizzati compatibilmente con le esigenze della manifestazione

• istituito il senso unico (con direzione consentita da est verso ovest) in via Pusterla, nel tratto tra via Lombroso e via Turati

• chiusa al traffico via Spalto San Marco, nel tratto tra via XXV Aprile e piazzale Arnaldo (con accesso consentito ai residenti diretti in largo Torrelunga e via Fratelli Lechi)

• chiusa al traffico la galleria Tito Speri, con accesso consentito ai residenti e autorizzati.

Compatibilmente alle esigenze della manifestazione, sui tratti soggetti ai divieti citati è consentita

la circolazione, in doppio senso di marcia, a residenti e autorizzati con posto auto in area privata e il transito e lo stazionamento dei veicoli degli organizzatori e/o al seguito della manifestazione.

In tutte le fasi della manifestazione, dove si rendesse necessario, potranno essere apportate ulteriori limitazioni dagli agenti della polizia indicati al controllo del traffico.

Modifiche al trasporto pubblico

Dalle 10 del 12 giugno alle 10 del 13 giugno i percorsi degli autobus del trasporto pubblico urbano subiranno le seguenti modifiche:

• linea 9 direzione Buffalora: da via Ugoni, dritto per via XX Settembre (no corsia riservata, cambio e incrocio angolo via Saffi civico 48 fermata n°65), percorso normale

• linea 9 direzione Violino: da via Solferino, dx via Ferramola (non prosegue per via Solferino), via Vittorio Emanuele II (cambio e incrocio c/o bosso), via Dei Mille, percorso normale

• linea 15 direzione Metro Mompiano: da via Vittorio Emanuele II, via dei Mille (non svolta in corso Martiri della Libertà), percorso normale

Dalle 10 alle 19 del 13 giugno:

• linea 2 direzione Chiesanuova: da via Volturno, via Tartaglia, via Ugoni, piazzale Repubblica, via XX Settembre (no corsia Lam - cambio e incrocio civ.48 fermata n° 65), percorso normale

• linea 2 direzione Pendolina: da via Saffi, dritto largo Zanardelli (non ferma), via Vittorio Emanuele II (cambio e incrocio c/o “bosso”), via dei Mille, via Calatafimi, via Lupi di Toscana, via Leonardo da Vinci, via Volturno, percorso normale

• linea 3 direzione Rezzato: da via Diaz, via Cadorna, via Foro Boario, cavalcavia Kolbe, viale Piave, percorso normale

• linea 6 direzione centro città: da via Pusterla, dritto senza entrare in galleria Speri, piazzale Cesare Battisti (corsia riservata bus) capolinea provvisorio (cambio)

• linea 6 direzione San Gottardo: dal capolinea provvisorio di piazzale Cesare Battisti (corsia riservata), via Monte Suello, via Apollonio, via Lombroso (no corsia Lam), via Pusterla, percorso normale

• linea 9 direzione Buffalora: da via Ugoni, dritto per via XX Settembre (no corsia Lam - cambio e incrocio angolo via Saffi civico 48 fermata n° 65), percorso normale

• linea 9 direzione Violino: da via San Polo, cavalcavia Kolbe, via Duca d’Aosta, via Diaz, via Solferino, via Ferramola (non prosegue per via solferino), via Vittorio Emanuele II (cambio e incrocio c/o bosso), via dei Mille, percorso normale

• linea 10 direzione Poncarale: da via Lombroso, via Pusterla, via Leonardo da Vinci, via Tartaglia, via Ugoni, piazzale Repubblica, via XX Settembre (no corsia Lam), via Saffi (cambio e incrocio), percorso normale

• linea 10 direzione Concesio: da via Saffi, dritto largo Zanardelli (non ferma - non svolta in via XX Settembre), via Vittorio Emanuele II (cambio - incrocio c/o bosso), via Dei Mille, via Calatafimi, via Lupi di Toscana, via Leonardo da Vinci (corsia Lam), via Fossa Bagni (non ferma angolo galleria Tito Speri), via Tito Speri, via Lombroso, percorso normale

• linea 11 direzione Botticino: da via Trento, via Leonardo da Vinci, via Tartaglia, via Ugoni, piazzale Repubblica, via XX Settembre (no corsia Lam – incrocio via XX Settembre civ. 48), via XXV Aprile, via Inganni, via Diaz, via Cadorna, via Foro Boario, cavalcavia Kolbe, viale Piave, viale Bornata, percorso normale

• linea 11 direzione Collebeato: da viale Bornata, viale Piave, via Duca d'Aosta, via Vaiarini, piazzale Canton Mombello, via XXV Aprile, via Spalto San Marco, via Vittorio Emanuele II (incrocio c/o Inps), via Dei Mille, via Calatafimi, via Lupi di Toscana, via Leonardo da Vinci (corsia Lam), piazzale Cesare Battisti (corsia riservata bus), via Monte Suello, percorso normale

• linea 12 direzione Fiumicello: da via San Polo, cavalcavia Kolbe, via Duca d’Aosta, via Vaiarini, percorso normale

• linea 12 direzione Verrocchio: da via XX Settembre (no corsia Lam – cambio e incrocio via XX Settembre civ. 48), via XXV Aprile, via Inganni, via Diaz, via Cadorna, via Foro Boario, percorso normale

• linea 14 direzione Stazione: da viale Duca degli Abruzzi, via Foro Boario, cavalcavia Kolbe, via Duca d’Aosta, via Diaz, percorso normale

• linea 15 direzione Metro Mompiano: da via Vittorio Emanuele II, via dei Mille (non svolta in corso Martiri della Libertà), percorso normale.

• linea 16 direzione Sanpolino: da via San Rocchino, via Pusterla, via Leonardo da Vinci, via Tartaglia, via Ugoni, piazzale Repubblica, via XX Settembre (no corsia Lam), via XXV Aprile, via Inganni, via Diaz, via Cadorna, viale Duca Abruzzi, percorso normale

• linea 16 direzione Onzato: da viale Duca degli Abruzzi, via Foro Boario, cavalcavia Kolbe, via Duca d’Aosta, via Vaiarini, piazzale Canton Mombello, via XXV Aprile, via Spalto San Marco, via Vittorio Emanuele II (non ferma), via Dei Mille (non ferma), via Calatafimi (non ferma), via Lupi di Toscana (non ferma), via Leonardo da Vinci (corsia Lam - non ferma), piazzale Cesare Battisti (corsia riservata bus), via Monte Suello, via Apollonio, via Lombroso, via Crocifissa di Rosa, piazzale Golgi, via San Rocchino, percorso normale

• linea 17 direzione Castel Mella: da via Volturno, via Tartaglia, via Ugoni, piazzale Repubblica, percorso normale

• linea 17 direzione Ospedale: da piazzale Repubblica, dritto per corso Martiri della Libertà, via Porcellaga, via Dante (incrocio), via Cairoli, via dei Mille, via Calatafimi, via Lupi di Toscana, via Leonardo da Vinci, via Volturno, percorso normale

• linea 18 direzione parcheggio Castellini: da via Montebello, via Lupi di Toscana, via Leonardo da Vinci (corsia Lam), via Brigata Meccanizzata BS, via Marsala, corso Matteotti (cambio), via Cairoli, via Ugoni, piazzale Repubblica, via XX Settembre (no corsia Lam), via XXV Aprile, piazzale Canton Mombello, via Cadorna, dritto ancora via Cadorna, via Foro Boario, cavalcavia Kolbe, via Duca d’Aosta, via Vaiarini, (capolinea provvisorio fermata n° 679)

• linea 18 direzione piazzale Beccaria: dal capolinea provvisorio di via Vaiarini, piazzale Canton Mombello, via XXV Aprile, via Spalto San Marco, via Vittorio Emanuele II, corso Martiri della Libertà, via Porcellaga, via Dante (cambio), via Cairoli, via dei Mille, via Calatafimi, via Lupi di Toscana, via Leonardo da Vinci, via Volturno, percorso normale.

• linea 18 direzione Bernini: percorso limitato in via Vaiarini (capolinea provvisorio fermata n° 679).

Si osserveranno tutte le fermate incontrate sul percorso ad eccezione di dove diversamente indicato.

Leggi qui il GdB in edicola oggi

il GdB in edicola oggi Iscriviti alle newsletter del GdB. Per ogni tuo interesse, puoi avere una newsletter gratuita da leggere comodamente nella mail.

riproduzione riservata © www.giornaledibrescia.it