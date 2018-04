Colori e allegria in corteo: migliaia di sikh per il Baisakhi

Colori a non finire. Con dominante arancione. E un'invasione pacifica e gioiosa. Quella che questo pomeriggio ha visto - come da appuntamento annuale - riuniti attraverso le vie della prima periferia migliaia di indiani Sikh bresciani, ma anche provenienti dal resto della Lombardia e dalle regioni limitrofe.

Una festa e un corteo sfilato ordinatamente per la ricorrenza del Baisakhi. Colori, preghiere, cibo e molta allegria per salutare l’inizio della primavera, ma anche per ricordare il battesimo dei «Panj Piare» (i cinque devoti) per mano del decimo e ultimo guru Gobind Singh, nel 1699: i fedeli presero il cognome «Singh» (leoni) e le donne diventarono «Kaur», principesse.

La manifestazione è stata organizzata dai fedeli sikh che frequentano il tempo Gurdwara Singh Sabha di Flero, una delle realtà più importanti del nord Italia.

