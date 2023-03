Capitale della Cultura, tutti i modi per risparmiare su musei e trasporti

Bergamo Brescia Capitale italiana della Cultura è ormai entrata nel vivo. Sono tanti, e potenzialmente destinati a crescere, i visitatori che approfittano delle numerose iniziative per esplorare o riscoprire le due città, in questo 2023 protagoniste della scena culturale nazionale (e anche internazionale).

Facciamo allora il punto sulle diverse promozioni attive, sia per l'accesso ai musei che per i trasporti.

Biglietti musei della città

Oltre ai singoli ingressi nei musei civici brescani, ci sono quattro biglietti unici per le varie aree museali, con diverse tariffe. Sul sito di bresciamusei.it si possono trovare tutte le specifiche per ogni ticket (vedi, ad esempio, biglietto «speciale» o «gruppi»), mentre qui di seguito elenchiamo le categorie principali, con rispettive aree museali e prezzi:

Il biglietto Unesco che include Brixia Parco archeologico di Brescia Romana e Museo di Santa Giulia. I prezzi del percorso sono: intero 15 euro; ridotto 12 euro; gruppi 8 euro; speciale 8 euro; scuole 3 euro.

che include Brixia Parco archeologico di Brescia Romana e Museo di Santa Giulia. I prezzi del percorso sono: intero 15 euro; ridotto 12 euro; gruppi 8 euro; speciale 8 euro; scuole 3 euro. Il biglietto Musei dei Castelli che include il Museo delle Armi «Luigi Marzoli» e il Museo del Risorgimento «Leonessa d'Italia». I prezzi del percorso sono: intero, 12 euro; ridotto, 10 euro; gruppi, 7 euro; speciale, 7 euro; scuole, 3 euro.

che include il «Luigi Marzoli» e il «Leonessa d'Italia». I prezzi del percorso sono: intero, 12 euro; ridotto, 10 euro; gruppi, 7 euro; speciale, 7 euro; scuole, 3 euro. L'ingresso alla Pinacoteca Tosio Martinengo è di 10 euro intero; 8 euro ridotto; 6 euro gruppi; 6 euro speciale; 3 euro scuole.

è di 10 euro intero; 8 euro ridotto; 6 euro gruppi; 6 euro speciale; 3 euro scuole. Per chi volesse l'accesso a tutti i musei c'è Brescia Musei Pass al prezzo di 20 euro intero; 18 euro ridotto; 14 euro gruppi; 14 euro speciale.

Inoltre, presentando alla biglietteria dell’Accademia Carrara di Bergamo il biglietto d’ingresso della Pinacoteca Tosio Martinengo, si può accedere al museo bergamasco al prezzo di 10 euro.

Abbonamento Musei

È la carta che permette di- per 365 giorni -ai luoghi d'arte e di cultura delle tre regioni (Piemonte, Lombardia e Valle d'Aosta) che hanno aderito all'iniziativa. Abbonamento Musei è un servizio che, proprio in occasione di Capitale della Cultura 2023, ha presentato, ampliando la propria offerta di musei e istituzioni da visitare a Bergamo e Brescia:, che è in continuo aggiornamento.

Gli abbonamenti disponibili sono tre: «Lombardia e Valle d'Aosta», «Piemonte e Valle d'Aosta» e il pacchetto «Formula Extra». Quelli in cui rientra Brescia sono:

«Lombardia e Valle d'Aosta» comprende 240 musei, con i seguenti prezzi: intero a 45 euro; ridotto a 40 euro; per gli over 65 sono 35 euro; il biglietto young (dai 15 ai 26 anni) a 30 euro; il ticket junior (per gli under 14) a 20 euro.

«Formula Extra» (Piemonte, Lombardia e Valle d'Aosta) con 490 musei disponibili, ha i seguenti prezzi: l'intero è a 87 euro; per gli over è a 65 euro; il biglietto young (dai 15 ai 26 anni) è a 62 euro; il ticket under 14 è a 40 euro.

L'abbonamento si può acquistare online o alla biglietteria del Museo di Santa Giulia.

Treno

Trenord ha potenziato l’offerta e rinnovato la flotta sulla linea Bergamo-Brescia

Biglietti integrati

Sono i ticket per l'uso illimitato della mobilità, e ce ne sono di due tipologie: i biglietti «Treno e mobilità urbana» e quelli «Treno, mobilità urbana e musei».

I biglietti «Treno e mobilità» permettono di muoversi sui mezzi urbani - autobus e metropolitana - (A Brescia: zona 1 e zona 2) e percorrere il tragitto in treno che collega Brescia e Bergamo e viceversa.

permettono di muoversi sui mezzi urbani - autobus e metropolitana - (A Brescia: zona 1 e zona 2) e percorrere il tragitto in treno che collega Brescia e Bergamo e viceversa. I biglietti «Treno, mobilità urbana e musei», invece, uniscono all'utilizzo dei servizi di mobilità (urbana e ferroviaria) anche l'ingresso ai principali musei delle due città. A Brescia, ad esempio, si può visitare il Museo Santa Giulia, il Parco archeologico di Brescia Romana, il Museo Mille Miglia, il Museo Diocesano.

Ci sono tre versioni di entrambi i biglietti, sia per quello mobilità urbana sia per quello che include l'ingresso ai musei. Le versioni variano per validità di ore e per il prezzo:

I biglietti «Treno e mobilità»: 24 ore al prezzo di 16 euro, 48 ore al costo di 21 euro e 72 ore a 29 euro.

al prezzo di 16 euro, al costo di 21 euro e a 29 euro. I biglietti «Treno, mobilità urbana e musei»: 24 ore al prezzo di 46 euro; 48 ore al costo di 58 euro; 72 ore a 72 euro.

Io viaggio

L'abbonamento a Trenord da diritto a sconti e convenzioni. I possessori della tessera «Io Viaggio», infatti, possono usufruire di due ingressi scontati ai musei civici della città (Museo di Santa Giulia, Brixia Parco archeologico di Brescia romana, Pinacoteca Tosio Martinengo, Museo delle Armi «Luigi Marzoli») e al Cinema Nuovo Eden di Brescia.

Inoltre, tutti i possessori di un abbonamento Trenord possono acquistare «Abbonamento Musei» al prezzo di 40 euro (invece che 45 euro).

I giorni gratuiti

Come già sappiamo, tutti i residenti a Brescia possono accedere gratuitamente ai musei della città. Ci sono però anche altre giornate in cui, per ricorrenze o occasioni speciali, tutti possono entrare senza acquistare il biglietto. Oppure esistono condizioni permanenti di gratuità, per alcune persone. Vediamo quali sono.

Compleanno : tutti i visitatori nel giorno del proprio compleanno

: tutti i visitatori nel giorno del proprio compleanno Festa della mamma (14 maggio): tutte le mamme accompagnate da un figlio (a prescindere dall'età)

(14 maggio): tutte le mamme accompagnate da un figlio (a prescindere dall'età) Festa del papà (19 marzo): tutti i papà accompagnati da un figlio (a prescindere dall'età)

(19 marzo): tutti i papà accompagnati da un figlio (a prescindere dall'età) Studenti e universitari : ogni giovedì pomeriggio a partire dalle 14

: ogni giovedì pomeriggio a partire dalle 14 Disegnatori : solo alla Pinacoteca Tosio Martinengo, per chi si presenta con strumenti da disegno (è possibile fermarsi a disegnare nelle sale)

: solo alla Pinacoteca Tosio Martinengo, per chi si presenta con strumenti da disegno (è possibile fermarsi a disegnare nelle sale) Persone con disabilità (se è maggiore del 75%)

(se è maggiore del 75%) Accompagnatori di persone con disabilità e di gruppi «formali» ordinari e di scuola

di persone con disabilità e di gruppi «formali» ordinari e di scuola Bambini con meno di 6 anni

con meno di 6 anni Terzo figlio: tutti i figli di un nucleo famigliare (anche monogenitoriale) ulteriori al secondo pagante

