Brescia e Bergamo gemelle anche per il commercio

I Distretti urbani del commercio di Bergamo e Brescia - città quest'anno unite nella Capitale della Cultura - hanno indetto due bandi per sostenere i commercianti nei piani di rilancio e di riqualificazione delle proprie attività: si tratta di contributi a fondo perduto per un totale di 400 mila euro (200 mila per ciascun territorio), ottenuti grazie a un finanziamento di Regione Lombardia con l'obiettivo - spiegano dal comune di Bergamo - «di consentire ai tessuti commerciali della Capitale della Cultura 2023 di scommettere sul proprio futuro attraverso sistemazioni delle proprie botteghe, iniziative innovative o la riconversione della propria attività».

Le imprese potranno ottenere fino a un massimo di 3.000 euro di contributo a fondo perduto, cifra che potrà essere pari al 50% degli investimenti previsti. Le domande si potranno presentare dalle 10 del 2 maggio alle 16 del 31 luglio.

Leggi qui il GdB in edicola oggi

il GdB in edicola oggi Iscriviti alle newsletter del GdB. Per ogni tuo interesse, puoi avere una newsletter gratuita da leggere comodamente nella mail.

riproduzione riservata © www.giornaledibrescia.it