Brescia Capitale social dei Longobardi con «Longobard Experience»

Un racconto tutto social sulle orme che il popolo Longobardo ha lasciato a Brescia sta per arrivare il 21 e il 22 gennaio 2023 grazie a «Longobard Experience», il progetto lanciato dall’Associazione Italia Langobardum e IgersItalia che debutterà in concomitanza agli eventi di Brescia e Bergamo Capitale Italiana della Cultura 2023.

Più di venti gruppi specializzati nella produzione di contenuti digitali, in particolare sulla piattaforma Instagram, si incontreranno nella nostra città per creare una storia su tutte le meraviglie storiche e artistiche lasciate dall’antico popolo «giunto dal nord» nella seconda metà del 500 d.C.. Alcuni protagonisti di questa inondazione social saranno il Museo Mille Miglia, il Teatro Grande, il Capitolium, il Teatro Romano e il Museo di Santa Giulia.

Il «Longobard Experience», dopo la tappa a Brescia, nei prossimi mesi andrà in giro per lo Stivale nei luoghi patrimonio dell’Unesco gestiti dall’Associazione Italia Langobardum. Lombardia, Puglia, Umbria, Friuli-Venezia Giulia e Campania ospitano le sette città, tra cui appunto Brescia, che conservano le tracce tangibili più importanti del passaggio dei longobardi in Italia.

I monumenti Unesco dei Longobardi

I siti Unesco che conservano le tracce tangibili più importanti del passaggio dei longobardi in Italia - Foto dal sito di IgersItalia

Oltre all’area monumentale bresciana con il Monastero di San Salvatore-Santa Giulia, gli altri luoghi del sito Unesco dei Longobardi sono:

a Cividale del Friuli ( Udine ), l’area della Gastaldaga e il complesso episcopale;

), l’area della Gastaldaga e il complesso episcopale; a Castelseprio-Torba ( Varese ), il castrum con la Torre di Torba e la Chiesa di Santa Maria Foris;

), il castrum con la Torre di Torba e la Chiesa di Santa Maria Foris; a Spoleto ( Perugia ), la Basilica di San Salvatore;

), la Basilica di San Salvatore; a Campello sul Clitunno ( Perugia ), il Tempietto;

), il Tempietto; a Benevento , il Complesso di Santa Sofia.

, il Complesso di Santa Sofia. a Monte Sant’Angelo (Foggia), il Santuario di San Michele.

Leggi qui il GdB in edicola oggi

il GdB in edicola oggi Iscriviti alle newsletter del GdB. Per ogni tuo interesse, puoi avere una newsletter gratuita da leggere comodamente nella mail.

riproduzione riservata © www.giornaledibrescia.it