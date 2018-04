Brescia è sempre più a misura di Fido

«Aumenta la presenza di cani in città e, di conseguenza, l’esigenza di spazi dedicati alla loro attività motoria e alla socializzazione». Il Comune di Brescia ha presentato tre nuove aree. Sono in via Lupi di Toscana (con una superficie di 900 metri quadrati), nei giardini di Spalto San Marco angolo via XXV Aprile (800 metri quadrati) e nel parco di via Turati (più di 1400 metri quadrati), e insieme fanno salire la conta degli spazi cittadini dedicati a 42.

«Su sollecitazione dei Consigli di quartiere, abbiamo deciso di incrementare i luoghi di attività motoria in sicurezza in prossimità del centro storico - introduce l’assessore all’Ambiente, Gianluigi Fondra-. Effettivamente il cuore della città può contare ben pochi spazi verdi e gli abitanti si ritrovano a passeggiare fra le vie del centro e si sa, non tutti purtroppo fanno il loro dovere raccogliendo le deiezioni. Siamo fra le prime città in Italia, della nostra dimensione, ad avere un numero di aree cani così alto. Questa vuole essere una soluzione, da trattare con rispetto seguendo le regole di convivenza».

Tre giardini strategici, quelli individuati: il parco di via Lupi di Toscana vuole alleggerire il sovraffollamento di Campo Marte, il parco di via Turati accogliere i residenti a quattro zampe della zona dei musei e, quello di Spalti San Marco, continuare l’area verde del parco dell’Acqua. Sempre aperti e dotati di cestini appositi in cui trovare sacchetti gratuiti per raccogliere le deiezioni, i tre nuovi spazi sono regolarmente recintati seguendo le indicazioni rilasciate dalla Soprintendenza. Localizzate alle porte del centro, infatti, si trovano in prossimità di alcuni beni di valore culturale, quali le mura storiche della città. «Non è stato facile all’inizio - continua l’assessore-. In centro non ci sono spazi consoni e i vincoli imposti ci hanno fatto cambiare più volte i piani fino a quando abbiamo trovato tre soluzioni adeguate alla nostra richiesta».

Una stima, quella dei lavori di adeguamento, che si aggira intorno ai 12mila euro per area e che comprendono le ulteriori operazioni, che proprio in questi giorni stanno concludendo, di messa in sicurezza del giardino di via Turati. Una campagna di igienizzazione di tutte e 42 le aree è, inoltre, prevista entro il 2018 così come un’ulteriore piantumazione di alberi laddove non sono presenti, per garantire agli amici a quattro zampe uno spazio d’ombra. E per i padroni?

«Anche per i cittadini la passeggiata con il proprio cane può diventare un momento disocializzazione. La convivenza fra chi ha un cane e chi non ce l’ha, però, ha delle regole e devono essere rispettate, sia fuori che dentro questi spazi. Purtroppo le segnalazioni continuano ad arrivare e, per quanto sarà possibile, aumenteranno i controlli, così come le conseguenti sanzioni a chi, ad esempio, non raccoglie i bisogni, a chi tiene il cane libero al di fuori del recinto o mette in situazione di pericolo gli altri cani» conclude la referente della Polizia locale, Cinzia Ardigò.

