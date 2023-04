Bevande alcoliche da asporto, divieto di vendita in Stazione fino a luglio

Dal 22 aprile al 23 luglio sarà vietata la vendita di bevande alcoliche da asporto tutti i giorni dalle 14.30 alle 6 del giorno successivo nella zona della stazione di Brescia e in una parte del quartiere Carmine. La decisione è contenuta in un’ordinanza firmata dalla vicesindaco facente funzione del sindaco Laura Castelletti.

Le vie interessate

La misura è attiva nelle seguenti vie: Fratelli Ugoni (nel tratto compreso tra via Cassala e piazzale Repubblica), Folonari, piazzale Repubblica, Corsica (nel tratto compreso tra piazzale Repubblica e via Sostegno), viale Stazione, vicolo Stazione, Togni (nel tratto compreso tra viale Stazione e via Folonari), XX Settembre (nel tratto compreso tra piazzale Repubblica e via Saffi), Foppa, Romanino, Solferino (nel tratto compreso tra viale Stazione e via Saffi), Lattanzio Gambara (nel tratto compreso tra viale Stazione e via Saffi), Sostegno (nel tratto compreso tra via Corsica e il cavalcavia Kennedy), Privata De Vitalis (nel tratto compreso tra via Sostegno e via Sardegna) e, in zona Carmine, in Rua Sovera e in via Capriolo (nel tratto compreso tra il civico 12/A e via San Faustino).

Il divieto riguarda esercizi commerciali, circoli privati, laboratori artigianali, esercizi di somministrazione di alimenti e bevande in genere, nonché i distributori automatici ma esclude le attività commerciali presenti all’interno della stazione ferroviaria, per garantire il servizio ristoro ai viaggiatori.

Sicurezza e decoro urbano

La decisione è stata presa dopo che nelle zone indicate è stato evidenziato un eccessivo consumo di bevande alcoliche da parte di persone che indugiano negli spazi pubblici con la ovvia conseguenza del manifestarsi di schiamazzi, tali da turbare la quiete pubblica, e di comportamenti che ledono la civile convivenza.

A vigilare sull’effettivo rispetto dell’ordinanza saranno gli agenti della Polizia di Stato e della Polizia locale di Brescia.

