Ats Brescia tra le migliori tre aziende sanitarie in Italia per la cura degli animali

Anche Brescia si colloca tra i primi posti in Italia nei servizi e nella gestione degli animali in città. L’associazione Legambiente ha recentemente premiato le città e le aziende più virtuose verso gli animali: tra le zone che più si dedicano alla prevenzione e alla gestione dei problemi degli animali spiccano la metropoli di Milano, Modena, Verona e Ferrara. Questi i centri abitati che hanno ottenuto il premio «Animali in città 2023».

L’assegnazione

Tra le varie premiazioni, un riconoscimento è arrivato anche a Brescia: l’azienda sanitaria Ats Brescia si trova infatti «tra le tre aziende sanitarie in Italia che possiedono la migliore gestione del settore veterinario» illustra Antonino Morabito, responsabile nazionale Fauna e benessere animale di Legambiente. I dati sono stati ricavati dall’anno 2022. Di fianco ad Ats Brescia si classificano Ausl Toscana Centro e Asl Vercelli.

Per individuare i centri in prima linea nell’offerta di servizi e in azioni dedicate alla prevenzione dei problemi legati alla gestione degli animali, «Legambiente ha mandato richieste per indagare sulla gestione del servizio veterinario – continua Morabito-. Delle 112 aziende interpellate hanno risposto fornendo informazioni in 38, tra cui Ats Brescia». Il premio è stato assegnato sulla base di 25 indicatori, divisi in tre macroaree: servizi, risorse e risultati, controlli.

«È un riconoscimento che arriva dopo tre anni consecutivi» commenta la dott.ssa Roberta Vitali, dirigente responsabile Veterinario degli allevamenti e delle produzioni zootecniche di Ats Brescia. «Si tratta di un indicatore importante, che ci dà informazioni sul tipo di lavoro svolto e sulle scelte aziendali fatte». Dal rapporto - disponibile online al sito - si sottolinea come l’azienda Ats Brescia abbia ottenuto una valutazione di tipo eccellente nella categoria organizzazione e servizi. Gli altri indicatori riguardavano controlli, risorse e risultati - in tutte la valutazione per Brescia è stata ottima.

Nella giusta direzione

Il significato del riconoscimento è proprio quello di incentivare l’azione di Ats Brescia in un settore non facile, che richiede un impegno continuo: «Lavoriamo su 164 Comuni totali - prosegue Vitali -. Cerchiamo di puntare sull’apertura e sulla formazione dei proprietari di animali». Questo è fatto in modo tale da insegnare il giusto modo di trattare con gli animali, sia quelli domestici sia quelli che possiamo incontrare in città. «Stiamo lavorando d’intesa con numerose associazioni zoofile, cercando di formare una cosciente responsabilità nei proprietari di animali, e allo stesso tempo di dialogare con le amministrazioni locali».

L’idea è di essere presenti su tutto il territorio bresciano. In particolare, Ats Brescia porta avanti un sistema organizzativo che in alcuni casi è risultato molto efficace: «Per quanto riguarda la gestione del canile sanitario, abbiamo una struttura centralizzata, con un recupero dei cani direttamente da parte nostra». Una volta recuperati, i cani vengono portati in canile, dove potranno poi venire adottati. Non prima di essere sterilizzati, operazione sempre compito di Ats Brescia. «Oltre ai cani, abbiamo provveduto a sterilizzare all’incirca mille gatti pubblici» conclude Vitali.

