Approvato il calendario venatorio: apertura della caccia il 18 settembre

Regione Lombardia ha approvato la delibera e i decreti relativi al calendario venatorio 2022/23, che per legge devono essere per l'appunto approvati entro il 15 giugno.

L’apertura per gli uccelli (migratori) e la piccola selvaggina stanziale avverrà domenica 18 settembre. L’addestramento cani negli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) e nei Comprensori alpini, zona di minor tutela, sarà possibile dal 19 agosto, mentre nei territori alpini di maggior tutela dal 1° settembre.

Negli ATC, la caccia al fagiano chiuderà il 31 dicembre 2022, quella alla starna e alla pernice rossa il 30 novembre 2022. Si rimanda comunque alla lettura degli allegati territoriali di ogni provincia. Il decreto riduttivo prevede la sospensione del prelievo delle specie Tortora selvatica, Moretta, Moriglione, Combattente e Pavoncella.

Per l’Allodola è previsto un prelievo secondo quanto indicato nelle opzioni previste dal Piano di gestione nazionale dell’Allodola: prelievo venatorio dal 1° ottobre 2022 al 31 dicembre 2022; carniere massimo per cacciatore pari a 10 capi giornalieri e 50 stagionali; gli abbattimenti fuori regione di residenza venatoria devono concorrere al carniere massimo totale di 50 capi previsto stagionalmente per un cacciatore.

Per la Quaglia è possibile un prelievo massimo per cacciatore pari a 3 capi giornalieri e 20 stagionali nel periodo tra il 1° ed il 31 ottobre 2022. Per Beccaccino, Frullino, Gallinella d’acqua, Folaga, Porciglione, Germano reale, Alzavola, Codone, Fischione, Mestolone, Marzaiola, Canapiglia è previsto il prelievo dal 18 settembre 2022 al 19 gennaio 2023; per la specie Codone un carniere giornaliero e stagionale non superiore rispettivamente a 5 e 25 capi per cacciatore; per la specie Merlo il prelievo è compreso tra il 18 settembre ed il 31 dicembre 2022, con prelievo nel mese di settembre da appostamento e limite di carniere di 5 capi per cacciatore per giornata di caccia.

Per la specie Tordo bottaccio il prelievo è compreso tra il 18 settembre e il 31 dicembre 2022; per le specie Tordo sassello e Cesena tra il 1° ottobre 2022 e il 19 gennaio 2023, mentre per la specie Beccaccia dal 18 settembre 2022 al 19 gennaio 2023 (nel mese di gennaio 2023, il prelievo venatorio della specie è consentito esclusivamente negli ATC e nelle sole giornate di sabato e domenica, confermando il carniere giornaliero massimo di 2 capi per cacciatore).

Nel decreto giornate integrative, limitatamente alla forma di caccia da appostamento fisso all’avifauna migratoria nel periodo compreso tra il 1° ottobre e il 30 novembre 2022, in aggiunta alle tre giornate settimanali di caccia attualmente consentite, sono previste:

• AFCP Bergamo: una giornata settimanale integrativa, in adeguamento al parere di Ispra, per la caccia a Tordo bottaccio, Tordo sassello, Cesena, Merlo, Colombaccio, Germano reale, Alzavola, Canapiglia, Codone, Fischione, Marzaiola, Mestolone, Folaga e Gallinella d’acqua;

• AFCP Brescia: una giornata settimanale integrativa, in adeguamento al parere di Ispra, per la caccia a Tordo bottaccio, Tordo sassello, Cesena, Merlo, Colombaccio, Germano reale, Alzavola, Canapiglia, Codone, Fischione, Marzaiola, Mestolone, Folaga e Gallinella d’acqua;

• AFCP Varese, Como e Lecco - solo Lecco: una giornata settimanale integrativa, in adeguamento al parere di Ispra, per la caccia a Tordo bottaccio, Tordo sassello, Cesena, Merlo, Colombaccio, Germano reale, Alzavola, Canapiglia, Codone, Fischione, Marzaiola, Mestolone, Folaga e Gallinella d’acqua;

• AFCP Varese, Como e Lecco - solo Varese e Como: due giornate settimanali integrative per la caccia a Tordo bottaccio, Tordo sassello, Cesena, Merlo, Colombaccio, Germano reale, Alzavola, Canapiglia, Codone, Fischione, Marzaiola, Mestolone, Folaga e Gallinella d’acqua;

• AFCP Pavia-Lodi - solo Pavia: due giornate settimanali integrative per la caccia a Tordo bottaccio, Tordo sassello, Cesena, Merlo, Colombaccio, Germano reale, Alzavola, Canapiglia, Codone, Fischione, Marzaiola, Mestolone, Folaga e Gallinella d’acqua;

• AFCP Val Padana - solo Mantova: due giornate settimanali integrative per la caccia a Tordo bottaccio, Tordo sassello, Cesena, Merlo, Colombaccio, Germano reale, Alzavola, Canapiglia, Codone, Fischione, Marzaiola, Mestolone, Folaga e Gallinella d’acqua;

• Servizio AFCP Monza e Città Metropolitana - solo Monza: due giornate settimanali integrative per la caccia a Tordo bottaccio, Tordo sassello, Cesena, Merlo, Colombaccio,

Germano reale, Alzavola, Canapiglia, Codone, Fischione, Marzaiola, Mestolone, Folaga e Gallinella d’acqua.

