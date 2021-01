Aperitivo al bar davanti al Milan: sette multati e locale chiuso

«Domani la Lombardia è zona arancione e quindi per qualche ora non cambia nulla». Così hanno provato a giustificarsi tre ragazzi, due maggiorenni e una minorenni, fermati dai carabinieri in Piazza Tebaldo Brusato, in città, quando ormai era scattato il coprifuoco serale. Per loro è scattata la multa da 400 euro a testa.

Sette invece le persone identificate in un bar a Tignale mentre bevevano l’aperitivo guardando in tv la partita tra Benevento e Milan. Tutti sono stati sanzionati e il locale è stato chiuso per cinque giorni.

Leggi qui il GdB in edicola oggi

il GdB in edicola oggi Iscriviti a "News in 5 minuti" per ricevere ogni giorno una selezione delle principali notizie

riproduzione riservata © www.giornaledibrescia.it