Allarme in via Corsica per un'auto in fiamme

Allarme questo pomeriggio attorno alle 18 per un'auto che ha preso fuoco in mezzo a via Corsica. Le cause sono ancora da chiarire, verosimilmente l'incendio è stato causato da un malfunzionamento del veicolo.

Ciò che è certo è che il rogo, ripreso da diversi residenti della zona, ha intaccato anche un albero posto lungo la strada. Non si segnalano persone coinvolte. La coppia a bordo dell'auto infatti, marito e moglie, si è accorta per tempo che qualcosa nella vettura non andava ed è scesa prima che le fiamme si propagassero.

I Vigili del fuoco sono intervenuti immediatamente per spegnere le fiamme: le operazioni hanno comportato la chiusura parziale di via Corsica, da via Cefalonia a via Sardegna.

Leggi qui il GdB in edicola oggi

il GdB in edicola oggi Iscriviti alle newsletter del GdB. Per ogni tuo interesse, puoi avere una newsletter gratuita da leggere comodamente nella mail.

riproduzione riservata © www.giornaledibrescia.it