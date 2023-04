Alla scoperta del golf con l'evento in piazza Vittoria

Tutti pazzi per il golf. Specialmente i più piccoli. Sono diverse le persone, soprattutto famiglie, che da questa mattina hanno deciso di sperimentarsi come golfisti in erba facendo tappa in piazza Vittoria, che fino alle 18 ospita «Golf in Piazza». Organizzata dalla Federazione Italiana Golf la manifestazione, che punta ad avvicinare sempre più persone a questo sport, fa parte del percorso «Road to Rome» verso la Ryder Cup che si giocherà per la prima volta in Italia, nello specifico a Roma, tra il team Europe e il team Usa dal 29 settembre all’1 ottobre.

Ieri «Golf in Piazza» è andato in scena al Sentierone di Bergamo, l’altra metà della Capitale della Cultura 2023. «La Lombardia è una regione dalla grande tradizione golfistica - spiega il direttore generale della Ryder Cup Gian paolo Montali -. Parliamo di una disciplina inclusiva e che non è, al contrario di quello che si può pensare, per pochi - dato che ci sono sport più costosi».

Con «Golf in Piazza» l’obiettivo è avvicinare al «green» sempre più persone e anche i più piccoli, cosa che sta avvenendo anche grazie al progetto «Golf a scuola», che coinvolge una 60ina di istituti in tutta Italia inclusi gli alunni della seconda della primaria Santa Maria degli Angeli di via Bassiche, a Brescia. Per tutto il pomeriggio in piazza Vittoria ci saranno tredici postazioni di prova, che permetteranno a chiunque di mettere in mostra le proprie abilità o di cimentarsi con il supporto degli istruttori.

A fine 2022 la provincia di Brescia contava 3.169 iscritti ed è seconda a quella di Milano per quanto riguarda i tesserati dei campi affiliati. In generale, considerando anche i circoli aggregati e quindi non solo gli affiliati, la provincia di Brescia è al quarto posto dietro a Milano (6.034), Como (4.291) e Cremona (4.114) con un totale di 3.526 iscritti. I Golf Club nella provincia di Brescia sono: 4 a 27 buche, 1 a 18 buche, 4 a 9 buche per quel che riguarda gli affiliati. In più ci sono 3 circoli aggregati, per un totale di 12 golf club (la provincia di Milano ne conta 13).

