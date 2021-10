All'ospedale dei bambini c'è l'Osservazione breve intensiva

È stato inaugurato oggi all’ospedale Civile di Brescia il nuovo spazio dell’Osservazione breve intensiva del Pronto soccorso dell’ospedale dei Bambini. L’Obi è l’unità in cui vengono trattati casi con malattie che non necessitano di ricovero immediato, ma di una terapia con osservazione per alcune ore e di un approfondimento diagnostico.

Dotata di 4 stanze di degenza, ognuna con servizi, la nuova unità rinnovata con 500mila euro di fondi regionali dispone degli stessi supporti diagnostici aziendali del Pronto Soccorso ed è supportata da altri servizi dedicati agli esami. Ogni mese sono circa 270 i pazienti in Obi, con una degenza media di 12 ore: solo il 20% viene poi ricoverato in reparto.

Al Civile l'inaugurazione dell'Obi - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it Al Civile l'inaugurazione dell'Obi - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it Al Civile l'inaugurazione dell'Obi - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it Al Civile l'inaugurazione dell'Obi - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it

All’inaugurazione era presente anche la vicepresidente e assessore al Welfare di Regione Lombardia, Letizia Moratti, che ha parlato della campagna vaccinale con soddisfazione: «Proseguiamo con risultato estremamente positivi. Oggi abbiamo superato la soglia del 90,6%» dei vaccinati con almeno una dose. Con toni pacati e diplomazia la vicepresidente ha parlato dei non vaccinati: «Io credo che vada rispettatala la volontà di pensiero - ha detto Moratti -, ma invito tutti ad avere fiducia nella scienza».

Leggi qui il GdB in edicola oggi

il GdB in edicola oggi Iscriviti alle newsletter del GdB. Per ogni tuo interesse, puoi avere una newsletter gratuita da leggere comodamente nella mail.

riproduzione riservata © www.giornaledibrescia.it