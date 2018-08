A San Benedetto il funerale dell'artista De Carolis

Sarà celebrato questa mattina, alle 11.20 nella chiesa di Pio X a S. Benedetto del Tronto, il funerale di Mario De Carolis.

L’artista se ne è andato a soli 61 anni: nella giornata di domenica si trovava nelle Marche con la famiglia per trascorrere un periodo di vacanza. Mentre si trovava in acqua ha accusato un malore: per lui, nonostante il soccorso immediato e i lunghi tentativi di rianimarlo, non c’è stato nulla da fare.

Mario De Carolis, molto conosciuto nella nostra città, lascia la moglie Marina e i figli Giulio e Evaluna. In tanti ne piangono la scomparsa: l’uomo infatti era artista, insegnante, una persona curiosa e sempre pronto a raccontare la realtà che lo circondava con le sue opere a metà tra la fotografia e l’installazione. Era originario di Montefiore dell’Aso, piccolo comune di circa 2mila abitanti in provincia di Ascoli Piceno, dove sarà sepolto.

A metà degli anni Novanta iniziò la sua carriera espositiva prima a Roma poi a Brescia, dove si trasferì collaborando con il «gruppo Fornace». Lavorò, tra l’altro, anche con l’associazione culturale Cappa, tra il 1998 e il 2006, realizzando una serie di manifestazioni artistiche tra città e provincia.

