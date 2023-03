A Brescia le selezioni per FameLab, il talent show della comunicazione scientifica

Raccontare la scienza in tre minuti. È la premessa di FameLab, il talent show internazionale dedicato alla comunicazione scientifica che per il suo tour di selezioni locali farà tappa a Brescia: appuntamento il 9 maggio nell'Aula Magna di Medicina dell’Università degli Studi di Brescia (viale Europa 11). La sfida, giunta quest'anno alla sua dodicesima edizione, vede un'importante novità: per la prima volta, la competizione sarà aperta non solo a concorrenti di ambito scientifico, medico e ingegneristico ma anche a quelli di ambito umanistico, dall'antropologia all'economia, dalla giurisprudenza alla psicologia.

Il vincitore della competizione si aggiudicherà un premio di 1.500 euro. Nel 2021, ad aggiudicarsi il primo posto, fu il bresciano Michele Dusi: appassionato di intelligenze e linguaggi artificiali, giochi da tavolo e teatro, nonché studente di Ingegneria informatica all’UniBs.

Le selezioni locali quest'anno vedranno coinvolte 12 città italiane: si parte da Trieste il prossimo 31 marzo, per poi proseguire a Genova (13 aprile), Lecce (19 aprile), Torino e Palermo (6 maggio), Catania (8 e 11 maggio), Brescia (9 maggio). E poi ancora Perugia e Cosenza (16 maggio), Camerino (17 maggio), Ancona (18 maggio) e Pisa (19 maggio).

Come iscriversi

Gli aspiranti concorrenti devono iscriversi online ad una delle 12 selezioni locali, andando sul sito www.famelab-italy.it.

I primi due classificati di ogni selezione accederanno a una masterclass internazionale in comunicazione della scienza che si terrà a Perugia dal 9 all'11 giugno, e alla finale nazionale in programma il 30 settembre, sempre a Perugia. Il vincitore italiano gareggerà infine per diventare campione mondiale 2023, alla finale internazionale online in programma il 24 novembre. Il premio in palio è di 1.500 euro.

La sfida

La gara consiste nel riuscire a raccontare la scienza in soli tre minuti, rendendola coinvolgente e comprensibile anche a un pubblico di non esperti. Il vincitore della competizione italiana, che quest'anno vede un numero record di città coinvolte, si aggiudicherà un premio di 1.500 euro e l'accesso alla finale internazionale.

La competizione, rivolta a giovani ricercatori che si occupano di scienza e tecnologia e hanno il talento della comunicazione, è un'occasione per diffondere la propria attività di ricerca, ma anche una vetrina e un punto d'incontro internazionale per i giovani ricercatori, che hanno l'opportunità di formarsi su alcune delle tecniche più efficaci di comunicazione in pubblico.

