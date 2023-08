Un nuovo pick up per far fronte alle emergenze per la Protezione Civile di Leno

L’emergenza maltempo del 21 luglio e quella successiva del 25 hanno confermato che, affinché i volontari della Protezione civile possano essere efficienti e operare al meglio, servono mezzi adeguati. Per questo, è particolarmente gradito il nuovo pick up di cui il Gruppo comunale di Protezione civile di Leno si è appena dotato.

È costato circa 40mila euro: 36mila finanziati da Regione Lombardia, il resto dal Comune. «Naturalmente - spiega Rossella De Pietro, vicesindaco, nonché responsabile della Protezione civile -, il mezzo è di proprietà del Comune, che lo dà in uso esclusivo al nostro gruppo, il quale, da parte sua, oltre a tenerlo efficiente, deve metterlo a disposizione non solo in caso di emergenza locale, ma anche regionale e/o nazionale».

Il gruppo

Costituito nel 2010 dopo un paio d’anni di «prova», il Gruppo comunale di Protezione civile di Leno si è consolidato: oggi, infatti, conta 31 volontari, che operano in diverse formazioni e situazioni. All’inizio di questa realtà facevano parte anche i volontari di Gambara e Gottolengo, che poi, come era previsto nella convenzione, si sono staccati per formare gruppi autonomi.

«La nostra specializzazione - spiega De Pietro - è la logistica. Siamo stati chiamati ad un grande lavoro negli anni del Covid, poi abbiamo avuto un periodo di relativa tranquillità, durante il quale ci siamo trasferiti nella nuova sede. Abbiamo acquistato nuove attrezzature e fatto corsi di aggiornamento, che ci sono stati molto utili anche nelle scorse settimane, quando, in seguito al maltempo, abbiamo operato giorno e notte per liberare le strade del centro e delle frazioni dalle piante che ostruivano il passaggio». Il nuovo pick up «ci consentirà di essere più incisivi, anche nelle condizioni estreme in cui ci troviamo sempre più spesso a lavorare» conclude il sindaco.

