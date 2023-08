Si cambia: Ospedale e Casa di comunità saranno all’ex stadio comunale di Orzinuovi

Casa della comunità e Ospedale di comunità entrambi nella stessa struttura all’interno dell’ex stadio comunale di Orzinuovi. A due anni dall’approvazione del progetto, Regione Lombardia, in accordo col Comune e Asst Franciacorta, rivede la sua pianificazione riguardo la sanità ad Orzinuovi. L’Ospedale di comunità sarà costruito ex novo nell’area dell’ex stadio comunale. Non resterà, come previsto in prima battuta, nell’attuale sede (già aperta nei primi mesi dell’anno con dieci posti letto dove prima c’era il reparto dei subacuti). Sempre che i tagli del Pnrr (partita ancora da definire precisamente) non costringano a cambiare i piani.

Nuovo assetto

Comunque i piani di Regione e Azienda sanitaria prevedono che nello spazio di 4.400 metri quadrati concessi dal Comune all’Asst Franciacorta sorgeranno la Casa di comunità da 1.256 mq, l’Ospedale di comunità da 1.000 mq e con 20 posti letto e il Centro operativo territoriale (50 mq). La Casa di comunità sarà edificata su due piani con un interrato, mentre l’Ospedale di comunità sarà su un unico piano.

Un investimento molto significativo da parte della Regione: la spesa si aggira attorno ai 10 milioni di euro, di cui circa 5,5 per la Casa di comunità, 4,3 per l’Ospedale di comunità e 200 mila euro per il Centro territoriale. L’inizio dei lavori è previsto per la primavera, comunque entro il primo semestre del prossimo anno. Le due strutture dovrebbero aprire verso la fine del 2025.

La Casa di comunità offrirà assistenza primaria, ambulatori specialistici, si occuperà di prevenzione e terrà i rapporti con i servizi sociali del Comune, oltre ad ospitare gli uffici amministrativi. L’ospedale di Comunità sarà per pazienti a bassa intensità di cura. Per l’Ospedale di comunità era in programma un trasferimento nell’attuale reparto della Neuropsichiatria infantile nell’ospedale di Orzinuovi. Dove oggi c’è l’ospedale, quindi, dovrebbero restare i servizi attuali e, nell’intenzione dell’Asst, ci sarebbe quella di riaprire il reparto dei subacuti chiuso durante il Covid.

Reazioni

Soddisfatto il sindaco Gianpietro Maffoni: «Questo assetto è funzionale alle nuove strutture. La Regione ha investito in modo importante nella sanità orceana garantendo una significativa offerta per gli abitanti e tutto il territorio circostante. Orzinuovi riprenderà la sua centralità dal punto di vista sanitario e avrà spazi in cui sviluppare nuovi servizi». Perplessa la minoranza consiliare: «Una Casa della comunità e un ospedale vuoti - è la critica - non soddisfano i cittadini. Noi non contrastiamo l’idea della Casa di comunità, ma il luogo in cui si è scelto di edificarla. Prima sarebbe stato meglio utilizzare in modo ottimale gli spazi del nostro ospedale e poi procedere alla realizzazione di nuovi, e non viceversa».

